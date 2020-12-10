ميلين: 5 دقائق حسمت عودتي إلى فيردو ميلين

معتصم عبدالله (دبي)

تشهد الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي تنطلق غداً الظهور الأول للكرواتي فيردو ميلين المدرب الجديد لرديف النصر، في عودته الثانية إلى الإمارات، بعد تجربتيه السابقتين مع منتخبي الشباب والناشئين من 2017 إلى 2019.

وتعود الإثارة إلى ملاعب «دوري 21»، بعد توقف قصير لإقامة مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة مطلع الأسبوع، وتشهد الجولة في الانطلاقة مواجهة العين «المتصدر» بمضيفه عجمان، فيما يلتقي الوصل مع الشارقة على استاد مكتوم بن راشد، ويقود فيردو ميلين «العميد» في مباراته الأولى أمام مضيفه الفجيرة.

وتستكمل مباريات الجولة، الأحد، بإقامة مباريات اتحاد كلباء «الوصيف» أمام ضيفه خورفكان، بني ياس وحتا، الوحدة والجزيرة، والظفرة وشباب الأهلي.

وعبر الكرواتي ميلين عن سعادته بالعودة مجدداً إلى الإمارات، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية في كرواتيا: «عدت إلى الإمارات عبر نادٍ كبير، قطعاً الإدارة كانت تملك فكرة كافية عن عملي السابق مع المنتخبات الوطنية، بجانب توصية مواطني كرونسلاف مدرب الفريق الأول».

وأضاف: الاتفاق مع النصر لم يستغرق أكثر من 5 دقائق، بعدما رتبنا كل بنود التعاقد، قبل الوصول إلى دبي للتوقيع على العقد الرسمي لمدة عام، قطعاً أنا سعيد للعودة مجدداً إلى هنا، وأتطلع إلى تحقيق النجاح واستثمار ثقة إدارة النادي.

وتراجعت نتائج «العميد» في دوري تحت 21 عاماً، حيث يحتل «الأزرق» المركز الـ12 برصيد 8 نقاط فقط، بعدما حقق الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة، مقابل الخسارة في 5، قبل مباراته غداً أمام مضيفه الفجيرة في الجولة التاسعة.

وحول مهمته مع «العميد»، أوضح فيردو ميلين: «مهمتي الأساسية هي تجهيز أكبر عدد من عناصر الفريق ليكونوا ضمن خيارات الجهاز الفني للفريق الأول، والسعي في ذات الوقت للمساعدة في تدعيم الفريق، من واقع معرفتي الجيدة بمستويات معظم اللاعبين في الدوري، خلال فترة قيادتي لمنتخبي الناشئين والشباب، وأوصيت فعلياً إدارة النادي بنحو 5 لاعبين».