«الصقور» في امتحان العربي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى، بعد التوقف خلال الأسبوع الماضي، لمشاركة الإمارات والعروبة، في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي الإمارات مع العربي، ودبا الحصن مع دبا الفجيرة، بينما يستضيف الحمرية فريق العروبة، على أن تستكمل الجولة بمباراتين غداً، يلعب مسافي مع الذيد، والتعاون مع البطائح.

ويسعى «الصقور» المتصدر لحصد الفوز الرابع على التوالي، وعدم التفريط في أي نقطة، لضمان الابتعاد عن أقرب ملاحقيه، خاصة أنه في حالة معنوية جيدة، بعد تأهله إلى ربع نهائي الكأس، إثر فوزه على اتحاد كلباء بهدف، ويغيب من «الصقور» 5 لاعبين عن التشكيلة الأساسية للمدرب جوكيكا لظروف الإيقاف.

ويحاول العربي تعويض الخسارة أمام الحمرية بهدفين، في الجولة الماضية، وتحسين موقفه في الترتيب، بعد أن تجمد رصيده عند نقطة «يتيمة» من مباراتين، لأن القرعة جنبته خوض الجولة الأولى.

وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الحصن ودبا الفجيرة للحاق بالصدارة، وتقليص الفارق مع الصقور الذي يغرد بالصدارة، وتعرض الحصن للخسارة أمام البطائح 2-3، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، بينما تراجع «النواخذة»، إلى المركز السابع «4 نقاط» بعد الخسارة أيضاً بملعبه من الإمارات بهدفين.

ولا تقل الإثارة في المواجهة الثالثة بين الحمرية والعروبة، لرغبتهما في حصد النقاط، حيث تقدم الحمرية إلى المركز الخامس «4 نقاط»، إثر فوزه على العربي بهدفين، في حين تجمد رصيد العروبة عند «نقطة» من مباراتين، محصلة الخسارة من دبا الفجيرة بهدفين والتعادل مع العربي 1-1.