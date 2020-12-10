6 مباريات في دوري الدرجة الثانية

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثاني، لدوري الدرجة الثانية، بإقامة 6 مباريات، حيث يلتقي الهلال يونايتد مع يونايتد، على ملعب ذا سيفنز بدبي في الساعة الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، ولافال يونايتد مع يونايتد سبورت بملعب نادي دبي لأصحاب الهمم في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصراً، وليوا مع فرسان هيسبانيا بملعب بني ياس الفرعي رقم 1، في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً.

ويواجه لا ليجا فريق أتلتيكو آرابيا باستاد مدينة دبي الرياضية رقم 2، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، والموج مع ريجنال باستاد زايد للكريكت في الساعة السادسة و10 دقائق مساءً، والاتفاق مع كلية الدار في الساعة السابعة مساء بملعب النادي الإيراني في دبي.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني غداً، بإقامة مباراة سيتي مع بينونة بملعب سيتي - مدرسة كينجز البرشاء بدبي في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.