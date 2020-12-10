«الفرعون صلاح».. صناعة التاريخ بـ «الإنجاز المزدوج»

لندن (أ ف ب)

أصبح المهاجم المصري محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وصاحب أسرع هدف له أيضاً في المسابقة القارية، وحقق الإنجاز الثنائي خلال مباراة فريقه ضد ميدتيلاند الدنماركي.

وجاء هدف صلاح بعد مرور 55 ثانية، عندما انفرد بحارس الفريق الدنماركي، وغمز الكرة داخل شباكه، مسجلاً هدفه الثاني والعشرين في دوري الأبطال. تخطى أسطورة النادي وقائده السابق ستيفن جيرارد الذي قاد الفريق «الأحمر» إلى اللقب القاري عام 2005 في مباراة تاريخية في إسطنبول، عندما تخلف أمام ميلان الإيطالي بثلاثية نظيفة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلب النتيجة رأساً على عقب في الثاني، مدركاً التعادل ثم يحسم النتيجة بركلات الترجيح.

وعلق صلاح على إنجازه في تخطي جيرارد بقوله بعد المباراة: «إنه شعور رائع أن أكون أفضل هداف في تاريخ ليفربول، أنا فخور جداً، يتعين علي الاستمرار في تسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز».

وكان صلاح سجل باكورة أهدافه في دوري الأبطال في صفوف ليفربول، خلال تعادل فريقه مع إشبيلية 2-2 في 13 سبتمبر عام 2017، وأنهى ذلك الموسم «2017-2018»، بتسجيله 10 أهداف في 13 مباراة مع 4 تمريرات حاسمة، علماً بأن فريقه خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، في مباراة أصيب فيها صلاح في كتفه، إثر مخاشنة من قائد الفريق الإسباني سيرخيو راموس.

وفي موسم 2018-2019، تراجعت نسبة أهدافه نسبياً، فاكتفى بخمسة أهداف مقابل تمريرتين حاسمتين، لكنه أسهم في إحراز فريقه اللقب للمرة السادسة، بتسجيله هدف الافتتاح في النهائي ضد توتنهام من ركلة جزاء 2-صفر.

وفي موسم 2019-2020، سجل صلاح أربعة أهداف، قبل أن يفقد فريقه اللقب في ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما خلال الموسم الحالي، فقد سجل 3 أهداف في ست مباريات حتى الآن.