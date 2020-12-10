زيدان: لن أكون «فيرجسون الريال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يستطع الفرنسي زين الدين زيدان، إخفاء سعادته وفرحته الغامرة، بفوز ريال مدريد على مونشنجلادباخ الألماني، واتسع صدره للرد على أسئلة الصحفيين الذين توافدوا على قاعة المؤتمر الصحفي.

وفي بداية حديثه، قال: قدمنا مباراة رائعة من البداية إلى النهاية، وأكاد أجزم بأنها الأفضل لنا هذا الموسم، وفي ظل الضغوط التي تعرضنا لها في الآونة الأخيرة، كان من الأهمية بمكان أن نفوز بالمباراة، وأن نتصدر للمرة الأولى مجموعتنا في «الشامبيونزليج». ورداً على سؤال، لماذا لا تلعبون هكذا دائماً، قال زيدان: كنت لاعباً وأعرف جيداً أنه من الصعب أن تكون على هذا الحال في كل مباراة، ولكننا نحاول على أية حال، والفريق يظهر بصورته الحقيقية دائماً في المواقف الصعبة والمباريات الحاسمة والمصيرية.

ورغم ذلك، اعتراف زيدان بأن مونشنجلادباخ كان بمقدوره إفساد فرحة فريقه في أي وقت. وأبدى زيدان صاحب إنجاز الفوز بدوري أبطال ثلاث مرات، سعادته وفخره بلاعبيه وقال: نحن الفريق الإسباني الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ 16، وهو يحتل المركز الأول في مجموعته.

وعن «الديربي» أمام أتلتيكو مدريد غداً، قال زيدان: مباراة مهمة وصعبة أمام منافس قوي يتصدر «الليجا» حالياً، وأتمنى أن نظهر في أفضل نسخة لنا.

وبشأن الكرواتي لوكا مودريتش، وما إذا كان سيجدد عقده أم يرحل، قال زيدان: كل اللاعبين في الفريق يستحقون التواجد معنا هنا، وتألق مودريتش وشخصيته هما اللذان يؤهلانه للاستمرار معنا، وهو يريد إنهاء مسيرته في مدريد.

وبشأن تعاقده مع «الملكي»، وما إذا كان ينوي الاستمرار لسنوات طويلة مثلما فعل السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، قال: لن أكون «فيرجسون الريال»، هذا أمر مؤكد، وأنا أستمتع بما أفعله، وأحب وجودي هنا حتى في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق، ولا أعرف كم من الوقت سأبقى مع «الملكي».