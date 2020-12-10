المصنفة الأولى تسقط في فخ جابريللا

دبي (الاتحاد)



ودعت الفرنسية ملادوفينك المصنفة الأولى في بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ 23 للتنس للسيدات، بعد خسارتها على يد البولندية روزالينا جابريللا، حيث تعرضت للإصابة والانسحاب من المجموعة الأولى، وذلك في مفاجأة قوية، وفي بقية المباريات فازت المصنفة الثانية السلوفينية بولونار على الإسبانية زادينوفا بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6 -2 و6 - 4، وفازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على منافستها البيلاروسية كريستين فيلبكنس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 -2 و6 -2، كما فازت المصنفة الخامسة التشيكية سينيكوفا على السلوفاكية سيشيمولوفا بمجموعتين نظيفتين أيضاً وبنتيجة 6 -2 و6 -2.

وأشادت نورة بدوي مديرة البطولة بقرار تنظيم الحدث في الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم بسبب جائحة كوفيد- 19، ونجاحها في تنفيذ البروتوكول الصحي للاتحاد الدولي للتنس والخاص بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، بفضل جهد فريق العمل وبتعاون كبير من اللاعبات المشاركات ومرافقيهن. وأشارت إلى أن وجود 12 لاعبة تتمتعن بتصنيف عال ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة يبعث على الفخر والاعتزاز، كما أعرب الحكم الدولي المصري أحمد عبدالعظيم عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي والمشاركة في إدارة منافسات البطولة، بهدف إنجاحها كالعادة التي تميزها دون غيرها، مشيراً إلى أن تنظيم أي بطولة بهذا الحجم، يعد تحدياً كبيراً، وبطولة في حد ذاتها، في ظل جائحة كورونا.