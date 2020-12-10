ميثاء بنت محمد تقود الإمارات أمام الحبتور

دبي (الاتحاد)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات الذي يضم الشيخة عليا آل مكتوم، وبابلو اوركويزا وبنجامين بانيلو، في مواجهة فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، اليوم في افتتاح بطولة كأس وينستون تشرشل للبولو بملاعب نادي الحبتور للبولو، بمشاركة 6 فرق، وتضم المجموعة الأولى كلاً من فرق الذئاب وجرين جيتس وانكورا بنجاش، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الإمارات والحبتور ومهرة. وتنطلق المباراة الأولى في البطولة بين فريقي انكورا بنجاش وجرين جيتس، ويقود فريق انكورا خالد العمران، ومعه حيدر بنجاش وفيدريكو فون وريكاردو جاروس، بينما يضم فريق جرين جيتس نور أبو خضرا وتشارلز كوني وتوكي رويز وسيزار كريسبو.

والمواجهة الثانية بين الإمارات والحبتور، وتتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لبداية جيدة في مشوارها بالبطولة، في ظل قيادتها لمجموعة متجانسة من اللاعبين، وفي ظهورها الثاني بهذا الموسم، وتدرك سموها أهمية المباراة عندما تواجه فريقاً كبيراً بلاعبيه، بقيادة محمد الحبتور والذي بدوره يسعى لتجاوز فريق الإمارات بمجموعة متجانسة من اللاعبين.