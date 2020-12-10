السيتي تستضيف برنامج التدريب الشتوي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مانشستر سيتي برنامج تدريب شتوي خاص للاعبين، بمختلف قدراتهم في الإمارات، ضمن مبادرة مدارس السيتي لكرة القدم. وابتداءً من الأحد المقبل، وعلى مدار ثلاثة أسابيع، سيكون البرنامج التدريبي متاحاً للشباب الذين لم يسافروا خارج الدولة، خلال فترة العطلة، كما أنه يتوفر في أبوظبي ودبي. وقال سيمون هيويت مدير التدريب: من الرائع تدريب الصغار بمختلف أعمارهم وقدراتهم مرة أخرى في جميع أنحاء الإمارات، ونتعاون تعاوناً وثيقاً مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي، لضمان اتباع جميع التوجيهات، حتى تتاح للأطفال فرصة التعلم والاستمتاع في بيئة آمنة. وأضاف: بالنسبة للعائلات التي لن تسافر، ونواصل تقديم البرامج طوال العطلة الشتوية، إنها فرصة مثالية للأطفال للمحافظة على نشاطهم في هذا الطقس الرائع، والتواصل مع أصدقائهم بأمان، وتطوير مهاراتهم، والأهم من ذلك كله، الاستمتاع بوقتهم.

تبدأ الأسعار من 700 درهم، ويمكن حجز الأماكن عن طريق البريد الإلكتروني:

CFS.AbuDhabi@cityfootball.com

وCFS.Dubai@cityfootball.com