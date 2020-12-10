«الملكي» شاب «القارة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

جاء في دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية، والمعروف باسم «مرصد كرة القدم»، أن ريال مدريد الإسباني، هو أكثر الفرق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اعتماداً على الشباب في صفوفه، وأن ذلك ظهر واضحاً خلال هذه السنوات الأخيرة التي تضم فيها عناصر شابة كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور، رودريجو، راينير، وأيضاً إبراهيم دياز وأوديجارد وغيرهم.

وقالت الدراسة: إن فلورينتيو بيريز رئيس النادي «الملكي» نجح في استثمار مبالغ قليلة، في استقدام لاعبين شباب، يمكنه الاستفادة منهم ليكونوا نواة «ريال مدريد المستقبل» أو تسويقهم بمبالغ كبيرة. وأوضحت الدراسة أن مرصد كرة القدم، قام بتحليل الصفقات التي أبرمتها الأندية المختلفة، خلال السنوات الأخيرة في مختلف الدوريات الأوروبية، وفقاً لعمر كل لاعب عند التعاقد معه، وتوصلت الدراسة إلى أن ريال مدريد جاء في مقدمة الأندية الكبرى التي ضمت مواهب شابة، بمعدل 2. 22 عام، وفي ألمانيا جاء لايبزج في المقدمة بمتوسط 3. 22 عام، بينما جاء ميلان الأول في إيطاليا بمعدل 3. 24 عام، وتوتنهام في إنجلترا بمتوسط 9. 23 عام.