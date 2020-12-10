«الثعلب دابو» يترجل

رضا سليم (دبي)

ودعت جماهير الكرة العربية والسعودية، أمين دابو نجم أهلي جدة، ومنتخب السعودية السابق الذي وافته المنية، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 69 عاماً، حيث دخل مؤخراً أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل نجم «الراقي» في غيبوبة منذ أيام في أحد مستشفيات جدة، وخرج نجله مطالباً الجماهير بالدعاء له، قبل أن يفارق عالمنا.

ونعى أهلي جدة دابو عبر حسابه على «تويتر»، بعبارة «رحل أحد أساطير النادي الأهلي»، كما نعته وزارة الرياضة السعودية، وتوالت الرسائل عبر «السوشيال ميديا» من النجوم الذين ربطتهم رحلة طويلة في الملاعب مع «ثعلب الكرة السعودية».

ولد أمين محمد الأمين دابو لأب سنغالي وأم مصرية في حي شبرا بالقاهرة يوم 3 ديسمبر عام 1951، وارتبط بكرة القدم منذ الصغر، وجاءت بدايته مع «الساحرة المستديرة» ضمن فرق الأحياء بالقاهرة، ليكون بوابته إلى الإسماعيلي، قبل أن ينضم إلى أهلي جدة عام 1976.

حقق أمين دابو مع أهلي جدة 8 بطولات محلية وقارية، وشارك في 202 مباراة، سجل خلالها 250 هدفاً، قبل أن يعتزل عام 1984، ورد الأهلاوية له الجميل بمباراة اعتزال تاريخية، بمشاركة فينورد روتردام الهولندي، وحضور «الأسطورة كرويف».

حصل دابو على الجنسية السعودية، ومثل «الأخضر» في المحافل القارية والدولية، وأصبح أحد أعمدة «الأخضر»، وشارك في 22 مباراة رسمية، من بينها تصفيات كأس العالم 1982، وكان أحد أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية.