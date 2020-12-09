راشد بن حميد يشارك في «الكونجرس الآسيوي»

دبي (الاتحاد)

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي «الكونجرس الآسيوي الـ 30» الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ومشاركة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي للتطوير المستمر، ودعم كافة عناصر منظومة كرة القدم الآسيوية والتي تتوافق مع رؤيته التطويرية، مؤكداً دعم اتحاد الكرة لكافة المشاريع التطويرية، والمبادرات التي تخدم الكرة في آسيا.

واستعرض الكونجرس بعد الانتهاء من عملية التدقيق، التقرير السنوي والذي تضمن جميع أنشطة عام 2019، إضافة إلى كل من التقرير المالي لعام 2019، ومراجعة الموازنة الحالية لعام 2020، والموافقة على إدخال اتحاد جزر ماريانا الشمالية عضواً طبيعياً في الاتحاد الآسيوي ويحق له التصويت المباشر، كما تم عرض مقترحات لتعديل النظام الأساسي.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عصر اليوم، اجتماعه الحادي عشر في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحضور الأعضاء كافة.