عبدالله رمضان أفضل لاعب في نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب، في دوري الخليج العربي لشهر نوفمبر، وحصد الهولندي مارسيل كايزر مدرب «فخر أبوظبي» جائزة أفضل مدرب، فيما نال جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء جائزة أفضل حارس.

وتفوق عبدالله رمضان على أربعة منافسين في جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال نوفمبر،

طبقاً للتصويت الذي تنظمه رابطة المحترفين، بعدما جمعته المنافسة مع الجنوب أفريقي تولاني سيريرو لاعب وسط الجزيرة، وعلي صالح مهاجم الوصل، والإسرائيلي ضياء سبع صانع ألعاب النصر، والبرازيلي «المقيم» إيجور جيسوس مهاجم شباب الأهلي ومتصدر قائمة الهدافين.

وحظي جمال عبدالله حارس «النمور» بجائزة الحارس الأفضل بتفوقه على منافسيه علي خصيف قائد الجزيرة، وعادل الحوسني حامي عرين الشارقة، وذهبت في المقابل جائزة أفضل مدرب لكايزر مدرب الجزيرة «وصيف الدوري»، فيما حل ثانياً الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة «المتصدر»، وجاء الأوروجواياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء ثالثاً.

وتقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي التي تنطلق مساء اليوم.