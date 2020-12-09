ربع نهائي الكأس 21 و22 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم مواعيد ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك في يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراتان في اليوم الأول، حيث يلتقي الظفرة مع الشارقة، على ستاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة في الساعة الرابعة و50 دقيقة، فيما يلعب بني ياس مع الوصل على ستاد بني ياس في الساعة السابعة و45 دقيقة.

وفي اليوم التالي، تُقام مباراتان أيضاً، حيث يلتقي شباب الأهلي مع فريق الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي في الساعة الرابعة و45 دقيقة، بينما يواجه النصر فريق عجمان على ستاد آل مكتوم في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.