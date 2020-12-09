منصور بن زايد يشهد ختام جائزة زايد الكبرى للهجن

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس ختام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2020 بالوثبة في أبوظبي، التي أقيمت على مدار 7 أيام، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات سن الحول والزمول التي أقيمت لمسافة 8 كلم بالميدان الغربي للهجن بالوثبة في الفترة المسائية، كما شهد السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، إضافة إلى جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بتنظيم سباقات الهجن العربية الأصيلة، والتي تأتي في إطار الحفاظ على التقاليد العربية والموروث المحلي، ووجه سموه تهنئته للفائزين متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في السباقات القادمة.

وجاء اليوم الختامي على قدر التوقعات في أصعب تحديات المهرجان، حيث تعد المشاركة في أشواط الحول والزمول لأفضل المطايا من أجل حصد الناموس والرموز الغالية التي خصصتها اللجنة العليا المنظمة للسباق، ونجحت «أبابيل» لمحمد راشد بن غدير الكتبي في انتزاع الناموس وسيف الحول المفتوح في الشوط الرئيس الأول، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 3 ملايين درهم، وتمكنت «أبابيل» من السيطرة على مجريات الشوط لتحرز المركز الأول وأغلى رموز المهرجان، بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في زمن قدره 12.25.07 دقيقة، بفارق نحو دقيقة كاملة عن «نجلا» لسعيد محمد بن ذويب العامري التي جاءت في المركز الثاني، بينما حلت «العنود» لخالد فيصل بن شريم المري في المركز الثالث.

منصور بن زايد خلال السباق بحضور سلطان بن حمدان (وام)

وحلق «خلاب» لسعيد بن أحمد دري الفلاحي بثاني رموز اليوم الختامي، وحصل على بندقية الزمول المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إضافة إلى 2 مليون درهم، بزمن قدره 12.38.06 دقيقة بعد منافسة شرسة مع «رعد» لسالم راشد بن غدير الكتبي، حيث عبر الثنائي خط النهاية في التوقيت نفسه وبفارق بسيط لصالح «خلاب»، فيما جاء «الشهم» لمحمد بن بطي الغفلي في المركز الثالث بزمن 12.40.04 دقيقة.

وأهدت «مياسة» شعار فرج علي بن حمودة الظاهري ناموس الشوط الثالث وسيف الحول المحليات، ومليونين ونصف المليون درهم، بعد أن تألقت وتجاوزت خط النهاية أولاً بزمن 12.25.01 دقيقة بفارق كبير عن «سلطة» لمحمد سعيد بالكيلة العامري التي جاءت في المركز الثاني، و«طيف» لحمد بن بطي الغفلي في المركز الثالث.

وكان «مفرج» لمحمد بن ناصر مشيط المري على موعد مع الرمز الرابع بعد أن توج ببندقية الزمول المحليات مسجلاً توقيتاً قدره 12.32.09 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«مخلاب» لحميد سعيد النيادي، وثالثاً حل «محطم» لموسى عبدالعزيز الموسى.

وشهد الشوط الخامس منافسات الحول المحليات من فئة الإنتاج التي تحرص اللجنة المنظمة على إدراجها في سباقات الهجن في السنوات الأخيرة لتشجيع الملاك على الإنتاج، إذ نجحت «شواهين» لحمد بن نهيان العامري في خطف سيف الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2.5 مليون درهم، بزمن 12.25.02 دقيقة، وبفارق جزء واحد من الثانية عن «الدانة» لأحمد مطر ماجد الخييلي التي أنهت الشوط في المركز الثاني، و«رغد» لسعيد راشد بن غدير الكتبي في المركز الثالث.

وحصد شعار سلطان سعيد غانم المنصوري الناموس وبندقية الزمول المحليات الإنتاج في الشوط السادس عن طريق «الشقردي» الذي احتل المركز الأول بزمن قدره 12.48.05 دقيقة، بينما احتل المركز الثاني «صياد» لعلي بن حليس العفاري، وثالثاً «شاهين» لعبيد بن حلوس العامري.

ونال شعار مبارك محمد بوخرايط العامري الناموس وسيف الحول المهجنات الإنتاج في الشوط السابع عن طريق «وزن» التي احتلت المركز الأول، وجاءت ثانية «اسرار» لحمد بن نهيان العامري، وثالثة «الهدة» لعبيد ذيبان العامري، فيما اختتمت المنافسات بالشوط الثامن المخصص للزمول المهجنات الإنتاج، والتي أحرز لقبها «شاهين» لسعيد حمد بن ساعد الدرعي وبندقية الشوط، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم.