سلطان بن حمدان: دعم القيادة أساس الريادة

الوثبة (الاتحاد)

ثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الدعم الكبير والرعاية المستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، لسباقات الهجن، التي تقام في كافة ميادين الدولة، كما ثمن معاليه الاهتمام والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الهجن، مؤكداً معاليه أن هذا الدعم من القيادة الرشيدة، كان له أكبر الأثر في التطور المستمر والدائم الذي تشهده رياضة الأصايل على مستوى الدولة، وفي مختلف ميادين السباقات، وفي زيادة الاهتمام برياضاتنا التراثية من أبناء الدولة من ملاك الهجن، جاء ذلك بمناسبة ختام جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2020 مساء أمس.

ووجه معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة لسباقات الهجن، مؤكداً بأن حضور سمو الشيخ منصور بن زايد للسباقات يمثل دعماً لجميع محبي رياضة الهجن.

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان التهنئة إلى جميع الفائزين بالمهرجان، مؤكداً بأن التواجد والحضور والمشاركة يعتبر ناموساً لكل ملاك الهجن للقيمة الكبيرة التي تمثلها جائزة زايد الكبرى، كونها تحمل اسم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وأوضح معاليه بأن المنافسات تقام كل عام ولكنها في هذا العام قدمت حضوراً مختلفاً، وأصبحت تحمل أكبر الجوائز وأكبر التجمعات الخاصة برياضة سباقات الهجن، وهو ما أضاف الكثير للسباقات، والتي أقيمت على مدار 204 أشواط، وشهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في منافسة تراثية، تؤكد على الاستمرار على نهج الأب المؤسس، مضيفاً أن السباقات التي تحتضنها الوثبة باتت علامة فارقة في ميادين سباقات الهجن في المنطقة ودليلاً على التفاف الأشقاء من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وعلى مدار عقود ساهم خلالها في تحقيق الأهداف المنشودة بالتمسك بالتراث ورياضة الآباء والأجداد.

ووصف معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، بأنها أصبحت عيداً لملاك الهجن كافة، ولاسيما أن سباقات الهجن أخذت منحى جديداً في السنوات الأخيرة، في ظل التطور الذي تشهده والعدد الكبير من المشاركين الذي يرتفع عاماً بعد الآخر.

وشدد معاليه على أن الجائزة في الوثبة نجحت في حصد النجاحات الواحدة تلو الأخرى عبر الحرص على التواجد في هذا المحفل التراثي الرائع، موجهاً الشكر إلى كل من ساهم في تطويره وخروجه بما يليق بمكانته التي نشاهدها اليوم بميادين متطورة ومنظمة تتضمن كل الإمكانيات التي تساعد على التنافس الشريف والمحبة، بغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة، موضحاً أن ما وصلت إليه رياضة الهجن نتاج جهود جبارة التف فيها الجميع من أبناء الإمارات واستطاعوا تحمل الصعاب لتحقيق الأهداف السامية من هذه الرياضة النبيلة، وخاصة أن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة.

وأكد معاليه بأن «عاصمة الميادين» كانت ولا تزال خير ختام لجميع مهرجانات الهجن في ظل تميزها، الذي جعل منها عاصمة لميادين الهجن بالفعل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، معرباً معاليه عن سعادته بالإقبال الذي شهدته السباقات من جانب الملاك من أجل المشاركة والالتقاء بالأشقاء، كونه ليس فقط مضماراً للسباقات، ولكن ملتقى لبحث كل ما من شأنه أن يساهم في عملية التطور المنشودة.