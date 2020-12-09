«مهمة» تسيطر على «ناموس الصباحية»

الوثبة (الاتحاد)

شهدت أشواط الفترة الصباحية أمس، لمنافسات الحول والزمول، انتزاع «مهمة» لمحمد صالح جابر العامري لأول الأشواط للحول المحليات بتوقيت قدره 12:52:06 دقيقة، وتصدرت «حفلة» لزايد ساري بلوش المزروعي الشوط الثاني للحول المهجنات محققة الناموس بتوقيت قدره 12:48:07 دقيقة، وأهدى «شاهين» مالكه سويد مسيعد قران المنصوري ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت قدره 13:00:02 دقيقة، وقبض «هجام» لمحمد سهيل عويضان العامري على صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن قدره 13:01:05 دقيقة،، واستطاعت «مذيار» لحامد الصغيرون حمدي الدرعي الفوز بناموس الخامس بتوقيت قدره 12:54:03 دقيقة.

وحصدت «مانهاب» ناموس الشوط السادس للحول المهجنات، وتألقت «تراحيب» لسعيد جابر عبدالله محمد، وأحرزت ناموس الشوط السابع للحول المحليات بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت قدره 12:47:07 دقيقة محققة أفضل توقيت، وأهدىت «ند الشبا» شعار سعيد جابر محمد ناموس الشوط الثامن والنقطة الثانية بتوقيت قدره 12:56:05 دقيقة، وخطف «النشمي» لعبدالله الطير سهيل العامري ناموس الشوط التاسع بزمن قدره 13:02:09 دقيقة، وفي آخر الأشواط فاز «لهب» لمحمد غدير عبيد الكتبي بالناموس بتوقيت قدره 12:57:02 دقيقة.