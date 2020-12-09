الجزيرة والوحدة.. «جراح الكأس»!

منير رحومة (دبي)

تستكمل الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، بإقامة 4 مباريات مثيرة غداً، يتقدمها «ديربيان»، الأول في العاصمة أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، والثاني في خورفكان بين «النسور» و«النمور»، والمباريات مهمة لأندية أعلى وأسفل الترتيب معاً، بعد التعرف على نتائج مباريات اليوم، وبالتالي أصبحت الصورة واضحة بشأن صراع «القمة والقاع».

وتتجه أنظار الجماهير إلى السهرة التي يحتضنها استاد محمد بن زايد، بين الجزيرة والوحدة، والتي تأتي بعد توديع الفريقين كأس رئيس الدولة مبكراً، وبالتالي الخروج من ثاني بطولة خلال شهرين فقط، بعد وداعهما كأس الخليج العربي، وأصبح ينصب تركيزهما على الدوري فقط، أملاً في «مداواة الأحزان».

ويدخل الجزيرة «الوصيف» المباراة، برغبة كبيرة في انتزاع النقاط الثلاث، ومواصلة المسيرة الإيجابية في الدوري، بالفوز في آخر ثلاث مباريات، وبالتالي السعي لمواصلة التقدم في أعلى الترتيب، وتضييق الخناق على الشارقة، أما «العنابي» الذي توقفت انطلاقته القوية، بالتعثر في آخر جولتين، فيطمح بدوره إلى التركيز أكثر في مشوار الدوري، خاصة أنه يحتل المركز الرابع، وبإمكانه تقليص الفارق واللحاق بالصدارة.

ويقام «الديربي» الثاني لسهرة الغد في خورفكان بين «النسور» المنتشي بأول فوز في الموسم على حساب حتا في الجولة الماضية، وبدء مشوار التصحيح والهروب من المناطق الحمراء، خاصة بعد تقدمه إلى المركز 11، و«النمور» الذي يلعب بطموحات أكبر ورغبة حقيقية في استثمار العروض الفنية القوية التي يقدمها، من أجل التقدم أكثر في الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز الثامن، ويطمح في البقاء ضمن المنطقة الآمنة، وتغيير صورته من المنافسة على البقاء إلى المزاحمة على المواقع المتقدمة.

وفي بقية المباريات، يشهد استاد راشد في دبي، مواجهة صعبة لـ«الفرسان» عندما يستقبل الظفرة، حيث تتسم مواجهات الفريقين بالندية والإثارة، خاصة أن كلاً منهما يطمح إلى انتزاع فوز ثمين يساعده على اللحاق بـ«كوكبة» المقدمة.

وفي مواجهة حتا وبني ياس يسعى أصحاب الأرض الذين ودعوا كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي مبكراً، للتركيز في الدوري وإنقاذ أنفسهم، خاصة أن الفريق يحتل المركز الأخير بـ«نقطة يتيمة»، ولم يعرف طعم الانتصارات حتى الآن، بينما يعول «السماوي» صاحب المركز السابع على النقاط الثلاث لتصحيح موقفه في الدوري، واستعادة الانطلاقة القوية التي بدأ بها الموسم، منتشياً بفوزه الكبير على العين بـ«رباعية» في الجولة الماضية.

كايزر: بطولة خاصة

توقع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن تكون مباراة فريقه أمام الوحدة حماسية ومثيرة، وقال: بالطبع أتوقعها كذلك، لما لها من خصوصية عند الفريقين، ولما يملكه الطرفان من قدرات ولاعبين.

وأضاف: أعرف جيداً أهمية المباراة، ولاسيما أنها بطولة خاصة و«ديربي» بين الفريقين، ولذلك علينا التعامل بقوة مع المباراة، والسعي للفوز.

وعن صدمة الخروج من الكأس، قال: الأمر انتهى، وتفكيرنا وتركيزنا ينصب فقط على الدوري الذي ننافس فيه حالياً، وعلينا السعي لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة النتائج الجيدة في البطولة.

وأعلن كايزر استمرار غياب الثنائي عمر عبدالرحمن وإيزيكيل، مشيراً إلى أن فريقه يعتمد على الشباب دائماً في تعويض الغيابات، وليس أمامه إلا التعامل مع الأمر الواقع، معرباً عن ثقته التامة في شباب النادي وإمكاناتهم الرائعة.

رازوفيتش: استغلال الفرص

وصف رازوفيتش مدرب الوحدة لقاء الجزيرة في قمة الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي غداً بالحساس والقوي، وقال: نحن أمام منافس يجيد الكرة الجميلة، ومع ذلك يجب أن نعرف أننا فريق كبير وقوي أيضاً، وعلينا اللعب بما نملكه من إمكانيات.

وطالب رازوفيتش لاعبيه بضرورة التركيز التام، خاصة في استغلال الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس، مؤكداً أن «العنابي» قادر على العودة إلى «سكة» الانتصارات التي غابت لثلاث مباريات، معترفاً بأن فريقه في موقف صعب، بسبب عدم الفوز في المواجهات الثلاث الأخيرة، مبدياً ثقته في قدرة لاعبيه على العودة مجدداً.

وأشار إلى أن الجزيرة يملك مجموعة من اللاعبين المتميزين، خاصة على الصعيد الهجومي، ويجب التعامل معهم بحذر شديد، واستغلال الفرص أمام المرمى.

زاراجوسا: «السادس» لا يناسبنا

أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، أن المركز السادس لا يناسب فريقه، قياساً إلى الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها، وفوزه في المباريات الأخيرة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذه الحالة للوصول إلى مركز متقدم في الترتيب خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن «الفرسان» في حالة فنية رائعة، وتحسن كثيراً في النواحي التكتيكية، وحقق الفوز في المباريات الأخيرة، وأنه على ثقة باللاعبين للخروج بنتيجة تسعد الجماهير.

ويرى زاراجوسا أن مباريات «الفرسان» والظفرة أصبحت كتاباً مفتوحاً للفريقين، حيث تقابلا هذا الموسم 3 مرات، معتبراً أن منافسه ليس من الفرق السهلة، مما يتطلب الكثير من التركيز للخروج بالنتائج المطلوبة.

وأشار إلى أن قائمة فريقه تضم 30 لاعباً، وكلهم جاهزون لخوض المباراة في أي لحظة، وقادرون على صنع الفارق، ومن بين هؤلاء الشباب الذين أثبتوا وجودهم في المباريات الأخيرة.

فيلسيوفينتش: التعامل مع الغيابات

أشار الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، إلى أن فريقه يواجه منافساً قوياً، بحجم شباب الأهلي، في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي غداً، مؤكداً أن «الفارس» يفتقد جهود العديد من اللاعبين المؤثرين، إلا أنه يحاول تعويض تلك الغيابات.

وكشف فيلسوفينتش عن غياب ياسين البخيت، وخالد الدرمكي، ومسلم فايز، وسلطان الغافري، وعمران الجساسي، بجانب عدم جاهزية سهيل المنصوري بدنياً بصورة كاملة، بعد غيابه لفترة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وقال: علينا التعامل مع الأمر الواقع، والسعي للظهور بمستوى جيد خلال المباراة، وأطالب اللاعبين بضرورة نسيان مباراتي الجزيرة والوحدة الأخيرتين، والتركيز فقط في مواجهة الغد، خاصة أن شباب الأهلي يملك كوكبة من اللاعبين المتميزين، أبرزهم المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس الذي يتمتع بقوة هجومية كبيرة، تحتاج إلى تعامل من نوع خاص.

فلاديمير: تراجع التركيز «أزمة»

يرى الصربي فلاديمير مدرب حتا أن جميع المباريات مهمة لهم، ولقاء بني ياس صعب، والمنافس فاز على العروبة، في كأس رئيس الدولة، والعين في دوري الخليج العربي، ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب، ولكن ما يهمه هو ما يقدمه «الإعصار».

وأشار إلى أن حتا يواجه مشاكل الغيابات، رغم عودة بعض اللاعبين، ولكن يستمر غياب ويليان فارياس، وعبدالله كاظم، وعبدالله خميس، والأهم أن يسعى الفريق لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه لحصد نتيجة إيجابية.

وأضاف أن المباريات الماضية، كشفت عن أن حتا يلعب شوطاً في أي مباراة، وهذا لا يكفي، والتركيز الذهني يقل لدى اللاعبين بسبب تراجع اللياقة، وربما يعود إلى التوقفات الطويلة، التي صاحبت جائحة «كورونا»، وهو ما حدث لهم في آخر مباراة بالدوري، حيث كان الفريق متقدماً بهدفين، وبعد دخول هدف في مرماه هبط التركيز الذهني.

إيسايلا: القتال والحذر

قال الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، إن موقف حتا ومركزه في ترتيب الدوري، لا يعكس ما يملكه من إمكانات، وهو فريق قوي، ولديه قدرة على اللعب الهجومي جيداً.

وشدد على ضرورة أن يتحلى لاعبوه بالقتال، إذا أرادوا الفوز، وكذلك طالبهم بالحذر التام واحترام المنافس، وشدد على أن فريقه تناسى تماماً الكأس، وتركيزه حالياً على الدوري ومواجهة حتا، مشيراً إلى أن «السماوي» عازم على العودة بالنقاط الثلاث، لمواصلة العروض القوية التي يقدمها بعد العودة إلى «سكة» الانتصارات التي غابت في 4 مواجهات متتالية.

وطالب لاعبيه بالصبر والتريث وعدم «العجلة» في إنهاء الهجمات، فضلاً عن حتمية الانضباط الدفاعي، والتوازن بين الهجوم والدفاع.

زاناردي: نقاط مضاعفة

تحدث البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان عن جاهزية لاعبيه تماماً للقاء المرتقب أمام اتحاد كلباء؛ لأن نقاطها مضاعفة، والمباراة تساوي 6 نقاط، خصوصاً أنها تجمع «النسور» مع أحد المنافسين المباشرين، وذلك فيما يتعلق بمسألة البقاء في دوري الأضواء.

وأشاد المدرب بتطور أداء فريقه، وتحقيقه الفوز الأول خلال الجولة الماضية أمام حتا، وهو الانتصار الذي يمنحهم مزيداً من المعنويات قبل مواجهة «النمور»، والتي تعتبر في غاية الصعوبة، مشيراً إلى أنهم جاهزون بنسبة كبيرة، ويبحثون عن مواصلة الفوز مع كامل احترام الفريق المضيف.

وحول كيفية إيقاف خطورة مالابا، قال: اتحاد كلباء يضم عدداً كبيراً من اللاعبين، ولن يكون تركيزنا على لاعب دون الآخر، وإنما الرقابة على معظم لاعبي الفريق، وأعتقد أن خورفكان أيضاً يضم لاعبين يستطيعون صنع الفارق.

داسيلفا: خطوة إلى الأمام

أبدى الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء، رغبته في العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث، والوصول إلى «النقطة 16»، في الجولة التاسعة، رغم صعوبة المباراة أمام خورفكان «المتطور»، والذي قدم مستويات متميزة في الجولات الماضية.

وأشار إلى أن الفريق واللاعبين أغلقوا ملف الخسارة أمام فريق الإمارات في الكأس، للتركيز في مباراة الغد، رغم ضيق الوقت والإرهاق الناتج عن لعب 120 دقيقة، وعدد من الجولات المضغوطة.

وكشف عن أن الفريق يفتقد جهود مهاجمه أحمد جشك بسبب الطرد، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين للقاء، ومن بينهم جونيور ووندرسون اللذان لم يشاركا في لقاء الإمارات، بسبب «مبدأ التكافؤ».

وأشار داسيلفا إلى أنه لا بديل أمامهم سوى الفوز، والتقدم خطوة إلى الأمام في الترتيب، وهذا هو الهدف الأساسي للفريق هذا الموسم، بعيداً عن صراع الهبوط.