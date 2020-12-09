حلبة ياس تقدم لمسة وفاء لأبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات أن مدن ياس الترفيهية ستستقبل 600 من أبطال خط الدفاع الأول بشكل مجاني من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يتوجهون إلى حلبة مرسى ياس خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2020.

وتستضيف حلبة مرسى ياس في كل من أيام الجمعة والسبت والأحد 200 من أبطال خط الدفاع الأول الذين سيتمكنون من متابعة أحداث المتعة والتشويق للسباق الختامي من بطولة العالم الذي تستضيفه أبوظبي من الإطلالات البانورامية على مسار السباق، التي تقدمها تلة أبوظبي، والتي تم تغيير اسمها في هذا العام ليصبح تلة خط الدفاع الأول تقديراً لجهودهم وتفانيهم بالعمل في سبيل حماية الوطن.

وتتوفر خدمات الضيافة والأطعمة والمشروبات مجاناً في هذه الموقع المميز بإطلالته على المسار المستقيم الأطول في بطولة العالم للفورمولا-1، والذي يتيح لأبطال خط الدفاع الأول متابعة منافسات السباق مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، كما تقدم لهم جزيرة ياس دخولاً مجانياً لمدن ياس الترفيهية التي تضم عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وحديقة ياس ووتر وورلد، التي تقدم لضيوفها وعائلاتهم تجربة لا تنسى.

وتأتي هذه المبادرة ثمرة تعاون تجمع مكتب فخر الوطن وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، ودعم مميز قدمته جزيرة ياس، بهدف إتاحة المجال للمهنيين العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كوفيد-19 لاختبار وتجربة المرافق الترفيهية الرائدة التي تتميز بها جزيرة ياس خلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي.

وحول ذلك، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نعتز بجهود أبطال خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كوفيد-19، ونفتخر باستضافتهم في حلبة مرسى ياس، حيث نعمل على تقديم تجربة مميزة لهم، وعملنا بالتعاون مع مكتب فخر الوطن وشركائنا الاستراتيجيين في جزيرة ياس، لتوفير أفضل تجربة شاملة تتيح لهم الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق، تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل في سبيل حماية الوطن في مواجهة الجائحة».

بدورها، أضافت معالي البروفيسور مها تيسير بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن: «يواجه العاملون على الخطوط الأمامية في مختلف أنحاء العالم العبء الأكبر في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، فقد واظب أبطال خط الدفاع الأول في الدولة على العمل ليل نهار في سبيل حماية الوطن والمجتمع، ونتوجه بالشكر والامتنان لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركائها في جزيرة ياس على هذه المبادرة الطيبة التي عملوا على إطلاقها تعبيراً عن تقديرهم لتفاني العاملين على خط الدفاع الأول والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن».

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «يسرنا ويشرفنا الترحيب بأبطال الخطوط الأمامية إلى جزيرة ياس لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى 2020. إن تفانيهم خلال هذا العام الذي كان مليئاً بالتحديات الاستثنائية مصدر فخر واعتزاز ومما لا شك فيه أنهم يشكلون حجر الأساس في مجتمعاتنا. وإنه مساهمتنا في تقديم الفرصة لهم للاستمتاع بتجارب استثنائية مع عائلاتهم في مدننا الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية، ليست سوى بادرة تقدير بسيطة تجاه ما يقدمونه من تضحيات. وأود في هذه المناسبة أن أتوجه لهم بالشكر، وأشيد بالجهود التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمننا وسلامتنا».

تعد شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات الجهة التي تشرف على سير العمليات في حلبة مرسى ياس، وتنظم هذا الحدث العالمي تماشياً مع الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات في سبيل الحماية من فيروس كوفيد-19، وباتباع أقصى معايير السلامة التي تضمن حماية الزوار، وتتيح لهم الاستمتاع بأفضل تجربة ممكنة.

10 رحلات من «الاتحاد للطيران» تنقل الفرق

قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة والشريك الرسمي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي، بتشغيل 10 رحلات لنقل «المحيط الحيوي» المحمي لسباق الفورمولا -1 من المنامة في البحرين إلى أبوظبي، وقد تم نقل فريق إدارة العمل الأساسي للسباق، بالإضافة إلى أعضاء الفرق وسائقي البطولة والطاقم الكامل إلى مطار أبوظبي الدولي إلى حلبة ياس مارينا استعداداً للمرحلة الأخيرة من سباق الفورمولا-1.

وخصّصت الشركة طائرتي إيرباص A320

وA321 لهذه المهمة، مع نقل فريق مرسيدس حامل اللقب على متن طائرة بوينج 787 دريملاينر الفريدة، التي تحمل تصميما خاصاً بسباق الفورمولا -1، كما شّغلت الاتحاد 5 رحلات شحن لنقل معدات السباق إلى العاصمة أبوظبي.

في هذه المناسبة، تحدّث تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف، والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «بالتعاون مع شركائنا في حلبة ياس مارينا، دائماً ما تكون تجربة الفورمولا -1 مذهلة، إنها فرصة هذا العام للترويج لبرنامج الصحة والعافية الرائد في قطاع الطيران لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع: «يضمن «المحيط الحيوي»

للفورمولا -1 صحة وسلامة الطاقم، وقد تمت دراسة دور الاتحاد في هذه العملية بتأنٍ كبير. نقلنا أكثر من 200 ضيف من البحرين إلى حلبة ياس مارينا في أبوظبي. وقد استمتع ضيوفنا برعاية سفراء الصحة والسلامة المتوفرين على متن جميع رحلاتنا لضمان أعلى مستويات الصحة والراحة».

خلال الرحلة، فوجئ السائقون برسائل فيديو تمنى فيها المعجبون، من بينهم العديد من موظفي الاتحاد للطيران، الحظ السعيد لهم في السباق الأخير لهذا العام. كما استمتعوا بقائمة طعام خاصة، إضافة إلى حصولهم على هدايا مختلفة تضمنت أوشحة الوجه الخاصة المعالجة بمادة MicrobeBARRIER.