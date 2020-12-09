65 لاعباً يدشنون جولة موانئ دبي للجولف

دبي (الاتحاد)



تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ 12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف و«السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل، بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 8 ملايين دولار، فيما ينال الفائزون بأفضل المراكز في ختام موسم «السباق إلى دبي» على جوائز مالية تبلغ 1.25 مليون دولار، ليكون ما مجموعه 9.25 مليون دولار على المحك في سباق مزدوج نحو الحسم في نهاية موسم سيكون غاية بالإثارة في دبي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 65 لاعباً حققوا أفضل النتائج على مدار الموسم الحالي، وهم يمثلون 21 جنسية مختلفة، من: الولايات المتحدة، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إيرلندا الشمالية، النرويج، اسكتلندا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، تايلاند وويلز.

ويتقدم الأميركي باتريك ريد قائمة اللاعبين المشاركين، ويتصدر ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 2427.7 نقطة، يطمح رفقة مواطنه كولين موريكاوا، الثالث برصيد 1881.7 نقطة، أن يصبح أحدهما أول لاعب أميركي يتوج بلقب «السباق إلى دبي» على الإطلاق. كما يتواجد مطاردوه، وهم الإنجليزي تومي فليتوود صاحب المركز الثاني في ترتيب الموسم الحالي برصيد 1967.7 نقطة، والذي سبق له الفوز بلقب «السباق إلى دبي» 2017، لكنه يتطلع للتتويج بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للمرة الأولى، بعدما حل وصيفاً في العام الماضي.

ويشارك الإنجليزي لي ويستوود، الرابع برصيد 1793 نقطة، وأكبر لاعب في البطولة بعمر 47 سنة، والذي سبق له الفوز بلقب البطولة في عام 2009، والجنوب أفريقي كريستيان بيزويدينهوت، الخامس برصيد 1717.6 نقطة، الذي قد يصبح أول لاعب في التاريخ يحقق الفوز في ثلاث بطولات على التوالي في الجولة الأوروبية في حال توج بلقب البطولة في دبي، بعدما حقق الفوز في بطولتين متتاليتين في جنوب أفريقيا في آخر أسبوعين.

وبالمجمل العام، فإن جميع الاحتمالات قائمة في هذه البطولة من أجل حسم لقب «السباق إلى دبي» كون البطولة تقدم 2000 نقطة، مما يعني أن أي لاعب من داخل قائمة أفضل 40 لاعباً هذا الموسم، يمتلك فرصة نيل لقب الموسم أيضاً في حال توج بلقب بطولة دبي.