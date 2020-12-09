خروج الروسية «انا» المصنفة الرابعة

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية للتنس للسيدات، خروج المصنفة الرابعة على البطولة الروسية أنا بلينوكوفا على يد الرومانية سوراناكريستا بمجموعتين مقابل لا شيء بنتيجة 6 مقابل شوطين، و6 أشواط مقابل شوط واحد، في مفاجأة كبيرة تعكس قوة مستوى البطولة في نسختها الـ 23.

وفي بقية النتائج شقت المصنفات الثلاث الأوائل طريقهن نحو الصدارة، حيث فازت المصنفة الأولى الفرنسية ملادينوفيك على البولندية مارجريتا بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6 مقابل 4 و7 مقابل 5 أشواط، وفازت المصنفة الثانية السوفينية هير توج بولونا على السلوفاكية فيكتوريا بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 7 مقابل 5 و6 مقابل 3 أشواط، كما فازت المصنفة الثالثة البريطانية واطسون على الصربية ألكسندرا بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6 مقابل صفر و7 مقابل 6 أشواط، وفازت الصينية الواعدة (19) عاماً على المجرية المخضرمة تيميا بابوس بمجموعتين مقابل مجموعة.

وعلى صعيد الزوجي، فاز الزوجر المصنف أولاً والذي يضم المجرية بابوس والفرنسية ملادينوفيك على الزوجي الذي يضم الجورجية صوفيا شابانافا والبريطانية ايمي شميث بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، كما فاز الزوجي المصنف ثانياً والذي يضم البيلاروسية كريستين والسلوفينية أندريا كليك على الزوجي المنافس، الذي يضم الروسية مارجريتا ودانكا كوفينيك «مونتنجرو»، وفاز الزوجي المصنف ثالثاً، والذي يضم الهولندية ارانتسكا روز ومواطنتها ليسلي كيرخوف.