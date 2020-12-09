قوارب التجديف تبحر في دبي غداً

دبي (الاتحاد)

ينطلق في مياه قناة دبي المائية غداً سباق الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية، في الموسم البحري 2020-2021. وتواصل اللجنة المنظمة التحضيرات لإقامة السباق المرتقب، حيث تستمر عملية التسجيل في السباق عبر (الرابط الإلكتروني) والموقع الرسمي للنادي على الإنترنت حتى ظهر اليوم، تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية للقوارب المشاركة في الحدث.

وتأخذ منافسات الجولة الثانية أهمية كبيرة كونها تمثل مفترق الطرق في البطولة، حيث سيتم اختيار القوارب النخبة التي سوف تشارك (شوط) أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم العريق والذي يصل هذا العام إلى النسخة رقم 24.