غنتوت يفوز على ابن دري في «دولية الإمارات للبولو»

غنتوت (الاتحاد)



قص فريق غنتوت شريط النسخة الـ20 من بطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية شركة ياس الدولية العقارية وكابيكس دوت كوم وباريس ريفيري، وتستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

ونجح أصحاب الأرض بقيادة ناصر الشامسي في الفوز على فريق ابن دري بقيادة محمد بن دري بنتيجة 9 -4.5، وسيطر غنتوت على مجريات اللعب في الشوط الأول وسجل سانتوس إيريارت أول الأهداف في الدقيقة الأولى وأضاف المحترف مانويل توكالينو بعد ضربة جزاء على بعد 60 ياردة، ورد بن دري بهدف وفي الشوط الثاني واصل غنتوت تألقه وسجل الهدف الثالث عن طريق مانويل توكالينو، ورد ابن دري بالهدف الثاني عن طريق باتيستا ألبيردي.

شهد الشوط الثاني أهدافا سريعة بعدما أحرز مانويل توكالينو هدفه الثالث والرابع لغنتوت ويرد بن دري بهدف ثالث له، وقبل انتهاء الشوط الثاني سجل فريق غنتوت هدفين عن طريق مانويل توكالينو ليعزز تقدم غنتوت بنتيجة 6-3.5، ويسجل غنتوت 3 أهداف في الشوطين الثالث والرابع وانتهت 9-4.5.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية من البطولة اليوم بملعب الشيخ سلطان بن زايد بالنادي بالمباراة التي تجمع بين فريق غنتوت وفريق أبوظبي.

من جانبه، أبدى ناصر الشامسي قائد فريق غنتوت ارتياحه من الفوز الأول كون المجموعة تلعب مع بعضها للمرة الأولى، وقال: «لعبنا أمام فريق قوي كان جاهزاً للبطولة من خلال مشاركته في بطولتين قبل هذه المباراة، في المقابل إن خيول فريق غنتوت لم تلعب أية بطولة وهذه البطولة الأولى التي تلعبها الخيول».

وأضاف: «دخلنا المباراة بحثاً عن الفوز الأول بالبطولة ويايمانويل توكالينو قدم مستوى جيداً، إلا أن الفوز الأول سيكون دافعاً لمزيد من الانتصارات بحثاً عن لقب البطولة».

وأبدى توكالينو سعادته بالنتيجة والمباراة بشكل عام، وبالمستوى الذي قدمه فريق غنتوت، وقال: «هذا المستوى جاء بالتدريب المتواصل رغم أن الخيول لم تكن جاهزة، ولكن استطعنا الفوز في المباراة الأولى ضد فريق ابن دري الذي لا يستهان به، والمباراة المقبلة التي تعتبر من أقوى المباريات، حيث سيقابل فريق غنتوت للبولو نظيره في أبوظبي للبولو، وبعد فوزنا الأول على ابن دري، لدينا دافع قوي للفوز، ونستعد لفريق أبوظبي بشكل جيد».