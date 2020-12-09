زلزال «الملك» يضرب «قلعة الفرسان» في دوري اليد

رضا سليم (دبي)



أطلق فريق الشارقة إنذاراً لكل فرق دوري أقوياء اليد بالفوز الذي حققه على فريق شباب الأهلي في قمة الجولة الثالثة، والتي أقيمت بصالة الملك الشرقاوي مساء أمس الأول بنتيجة 31-16، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 13-8، وفي مجملها نتيجة كبيرة لمواجهات القمة بل أكبر نتيجة شهدتها لقاءات الفريقين، وكانت أشبه بزلزال ضرب قلعة الفرسان، وهو ما يؤكد أن الملك الشرقاوي يخطط للحفاظ على درع الدوري مجدداً، وتكرار الفوز بالدرع دون خسارة.

وشهدت مواجهة القمة التي أدارها الطاقم الدولي عمر الزبير ومحمد النعيمي وعلى الطاولة محمد ناصر وربيع خميس والمراقب جمال سيف، كتابة تقرير من جانب طاقم التحكيم ضد سيف الأنصاري لاعب الشارقة بعدما حصل على البطاقة الحمراء ثم الزرقاء بسبب الاعتداء على أحمد ربيع لاعب شباب الأهلي والأخير حصل على البطاقة الحمراء للخشونة، كما شهدت المواجهة مشاركة التونسي وائل بن عمر المزوغي الأجنبي الجديد في صفوف الفرسان بدلا من مواطنه محمد الهاشمي.

في الوقت الذي واصل فريق العين انتصاراته بعدما تغلب على مليحة بفارق هدف 28-27 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 16-10، كان مليحة قد استبدل محترفه المصري عمر حجاج بالبحريني جاسم السلاطنة، فيما فاز الجزيرة على بني ياس بنتيجة 28-18 وانتهى الشوط الأول 15-9 في المباراة التي جرت بينهما بصالة فخر أبوظبي وأدارها ياسر النقبي ونبيل خميس وعلى الطاولة دلال حبشان وعلاء درويش.

وحقق الوصل الفوز خارج ملعبه بعدما تفوق على فريق دبا الحصن بنتيجة 34-31 في المباراة التي أقيمت بصالة دبا الحصن، وانتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض بفارق هدف 16-15، إلا أن الإمبراطور نجح في الخروج بالمباراة بر الأمان وحسمها لمصلحته على الوافد الجديد لدوري الأقوياء، فيما فاز النصر على الظفرة بنتيجة 25-17، وانتهى الشوط الأول بتقدم العميد 12-8.

وينفرد الشارقة بصدارة الدوري بعد الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة في 3 مباريات برصيد 9 نقاط، وتنقلب الموازين في بقية المراكز ويليه فريق مليحة والجزيرة والوصل برصيد 7 نقاط والعين الخامس برصيد 6 نقاط من مباراتين والظفرة السابع 5 نقاط وشباب الأهلي الثامن 4 نقاط من مباراتين ودبا الحصن 3 نقاط وبني ياس 3 نقاط والوحدة نقطتين.