بطولة الاتحاد للجو جيتسو تنطلق 19 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة الاتحاد للجو جيتسو 19 ديسمبر في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، أبوظبي. وتأتي البطولة في أعقاب إعلان الاتحاد عن أجندة الموسم 2021 وفي إطار وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الموسم الجديد الذي سيكون حافلاً بالمنافسات المحلية والدولية.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن البطولة تعكس حرص الاتحاد على تهيئة أفضل الظروف لعودة عجلة المنافسات إلى سابق عهدها، وتصميمه على مواصلة رحلة الإنجازات التي تتحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الاتحاد في سبيل ترجمة رؤيته الطموحة للارتقاء برياضة الجو جيتسو، وتأكيد ريادته الرياضية عالمياً.

وأضاف الظاهري: «مرحلة التخطيط لم تتوقف حتى خلال أكثر الظروف تعقيداً، بل على النقيض من ذلك، حيث اتخذ فريق عمل الاتحاد من الابتكار عاملاً حاسماً في تخطيط فعالياته من معسكرات، وفعاليات، وجولات حاسمة من البطولات المحلية التي لم تكن لتبصر النور لولا إدارة تتمتع بإرادة صلبة وإصرار على التميز والنجاح».

وتشهد البطولة مشاركة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني لفئتي الشباب والكبار، فضلاً عن مشاركة لاعبي الأندية، الأمر الذي يعزز من حجم المنافسة، لا سيما أنها تساهم في تعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الرياضية المحلية والعالمية المقبلة.

وتقام البطولة بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الشباب دون 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً. ويتعين على جميع اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولة تقديم نتيجة فحص المسحة الأنفية بما لا يتعدى تاريخه 48 ساعة قبل انطلاق البطولة.