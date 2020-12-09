«قمة المفاجآت» في «ثالثة السلة»

علي معالي (دبي)

«قمة المفاجآت» شهدتها الجولة الثالثة، من مباريات الدور الثاني لدوري رجال السلة، بفوز الوصل والجزيرة على شباب الأهلي والوحدة اللذين تكبدا الخسارة الأولى هذا الموسم، ورجحت كفة «الإمبراطور» 90-87، والجزيرة 76-72، وفي مباراة ثالثة، فاز النصر على البطائح 86-82.

وحافظ شباب الأهلي رغم خسارته، على صدارة مجموعته الأولى «11 نقطة»، بفارق نقطة عن البطائح والشارقة، مع مباراة أقل لـ «الملك»، ونجح النصر والوصل في تقليص الفارق عن فرق المقدمة، بعد أن رفع «العميد» رصيده إلى «النقطة 9»، وبفارق النقطة عن الوصل «الخامس».

واحتفظ الوحدة رغم الخسارة بصدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الظفرة الحاصل على راحة من هذه الجولة، وليتقدم الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط.