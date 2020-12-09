النصر والفجيرة.. «الطريق سالك»!

معتصم عبدالله (دبي)

يبدو طريق النصر أمام الفجيرة سالكاً للوصول إلى «النقطة 20»، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، ضمن الجولة التاسعة، لدوري الخليج العربي وذلك عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين في «المحترفين»، والتي تشير إلى تفوق شبه مطلق لـ «العميد» أمام «الذئاب» في المواجهات الست الماضية، بالفوز في 5 والتعادل في واحدة.

ويعزز اكتمال «الأزرق» بعودة الظهيرين محمود خميس ومحمد فوزي في مباراة الليلة، من جاهزية أصحاب الأرض، لتجنب سيناريو الجولة الماضية بالتعثر أمام اتحاد كلباء 3-3، والذي حرم الفريق من «الوصافة»، وكان «العميد» تعادل في مباراتين أمام الجزيرة 1-1 و«النمور» 3-3، مقابل الخسارة 1-2 أمام الشارقة المتصدر.

في المقابل، يشغل «الصيام التهديفي» في مباراتين على التوالي للفجيرة، بالخسارة أمام الوصل والجزيرة 0-3، عقل الصربي جوران مدرب «الذئاب»، والذي يتطلع إلى قيادة فريقه، لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم الفجيرة في صراع المراكز الأخيرة.

ويعزز التباين في الأرقام ما بين الفريقين، حظوظ «العميد» الذي يعد الفريق الأقوى دفاعاً في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف، في الوقت الذي استقبلت شباك «الذئاب» 18 هدفاً، كثالث أضعف خط دفاع، وسجل هجوم «الأزرق» 16 هدفاً، مقابل 6 أهداف فقط للفجيرة الذي يعد أيضاً ثالث أضعف هجوم في الدوري.