تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة مع الدوري الإسرائيلي

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول الزيارة التي قام بها وفد رابطة الدوري الإسرائيلي إلى الدولة، برئاسة إيريز خلفون، وضم نيكولاس ليف المدير التنفيذي، وموتي برونشتين مسؤول العلاقات التجارية والتسويق، وشهدت عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل نظمتها رابطة المحترفين، في إطار تفعيل علاقة الشراكة مع الجانب الإسرائيلي، وناقشت العديد من الأمور التسويقية والتقنية والفنية بين الجانبين، كما قدم الضيوف شرحاً تعريفياً عن دوري المحترفين هناك، والذي يتكون من 14 فريقاً، بخلاف 16 تشكل دوري الدرجة الأولى، بالإضافة لكل ما يتعلق بالرابطة الإسرائيلية، من تسويق ورعاية وغيرها.

حضر فعاليات ورش العمل، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي عضوا مجلس إدارة الرابطة، والدكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وأشاد الوفد الإسرائيلي بالتطور الكبير في المنظومة الاحترافية الإماراتية، خاصة النجاحات التي وصفوها بالكبيرة، سواء في التسويق والرعاية والشراكات، أو في تفوق الرابطة بنظام التراخيص الآسيوي الذي يضاهي المعايير الأوروبية، وجعل الدوري الإماراتي ضمن صدارة الدوريات المحترفة بالقارة في معايير تراخيص الأندية، بخلاف التطوير في الجوانب الفنية والتقنية المستمرة في الكرة الإماراتية بشكل عام.

وتعتبر الزيارة هي بدء للتفعيل الرسمي لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي هدفت لتبادل الخبرات، وعرض الإنجازات والنجاحات التي تحققت، وعززت الاجتماعات وورش العمل التي عقدت على مدار اليومين الماضيين النقاشات المثمرة في مختلف المجالات ذات العلاقة بكرة القدم وبالدوري المحترف.

وأعرب الجنيبي عن سعادته بالزيارة التي تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون في المجال الرياضي وتحديداً في كرة القدم، وبحث تطويرها بالشكل الذي يخدم البلدين، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها فتحت الباب لمزيد من فرص التواصل، ليس فقط على مستوى الأحداث والفعاليات، بل أيضاً على مستوى العلاقات الرياضية، وبناء جسور العلاقات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالشراكات والأندية، وفتح آفاق جديدة للمستقبل الرياضي.

وقال: سعداء ببدء الشراكة مع الجانب الإسرائيلي، وهدفنا هو تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم المحترفة، وشهدت ورش العمل جهوداً كبيرة من أجل نجاح تلك الأهداف، خاصة أن هذه الزيارة لها فوائد عديدة وجوانب من التعاون على المدى القريب والبعيد، تم التطرق إليها خلال الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين.

ولفت الجنيبي إلى أن الإمارات أرض التسامح والإنسانية، وترحب بجميع جنسيات ودول العالم على أرضها، كما أن حضور الوفد الإسرائيلي الكروي للمرة الأولى، وعقد ورش عمل ثنائية، حقق فوائد مشتركة عديدة، ستكون بداية انطلاقة حقيقية في المستقبل، والإمارات تمثل قبلة العالم في شتى المجالات، وبالتالي نسعى لتعزيز هذا المفهوم أيضاً في كرة القدم والدوري المحترف، حيث تربطنا علاقات قوية مع أغلب الدول، ويعد تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات من أهم سبل الارتقاء بالمنظومة المحترفة.

وأشاد إيريز خلفون، بما شاهده على أرض الواقع خلال تلك الزيارة، من نجاحات بارزة لعمل الرابطة الإماراتية، وكافة اللجان التابعة لها، ولاسيما بعد الاطلاع على المشاريع المختلفة، سواء الفنية والإدارية أو التنظيمية والتسويقية، وقال: سعداء بهذه الزيارة للإمارات، ونشكر رابطة المحترفين على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير بالتعاون معنا في المجالات كافة، ومن المؤكد أن توقيع الاتفاقية ثم بدء تفعيلها بهذه السرعة والوتيرة، سيصب في مصلحة الطرفين، في ظل التطور الذي تعيشه كرة القدم الإماراتية عبر بوابة دوري المحترفين.

وأوضح أن الزيارة كان لها مردود إيجابي وبشكل سريع، من أجل بناء جسر بين كرة القدم الإسرائيلية وكرة القدم في الإمارات. وقال: لدينا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها في هذا التعاون المشترك، واطلعنا على الكثير من النجاحات في التجربة الإماراتية، وما حدث خلال ورش العمل المكثفة هو مجرد بداية لتعاون حقيقي مستقبلاً.