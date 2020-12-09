التجارب تجهز «الهواة» لاستئناف الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

عمدت أندية دوري الدرجة الأولى، إلى استثمار فترة التوقف الحالية للدوري، قبل استئناف السباق بمباريات الجولة الرابعة مساء غد، بخوض مجموعة من التجارب الودية، بعد «التوقف الاضطراري» للمنافسة، بنهاية الجولة الماضية، في ظل مشاركة ممثلي الهواة «الإمارات والعروبة» في مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

وشهدت التجارب الودية، تعادل البطائح أمام العربي 2-2، في المباراة الثانية للتونسي نور الدين العبيدي مدرب البطائح، بعدما قاده لفوز مهم على حساب ضيفه دبا الحصن 3-2 في الجولة الثالثة للدوري، وفي المقابل خاض الحمرية مباراتين، كسب الأولى أمام دبا الفجيرة 1- 0، والثانية أمام التعاون 4 -2، ومنح المدربون الفرصة لأغلب اللاعبين بهدف رفع درجة الجاهزية، تأهباً لانطلاقة الجولة الرابعة.

وقدم ممثلا الهواة «الإمارات والعروبة» أداءً جيداً في المسابقة الأغلى، بعدما حجز «الصقور» مقعده في ربع النهائي بتخطي عقبة ضيفه اتحاد كلباء بالفوز 1-0، في الوقت الذي خسر فيه العروبة أمام بني ياس 0-2.

وتتأهب أندية الأولى لاستئناف الدوري بإقامة مباريات الجولة الرابعة يومي الجمعة والسبت، حيث تشهد الانطلاقة مباريات دبا الحصن ودبا الفجيرة على ملعب الأول، ويستضيف الإمارات «المتصدر» بـ«العلامة الكاملة» العربي «الثامن»، فيما يلتقي الحمرية «الخامس» العروبة صاحب المركز «التاسع»، وتستكمل الجولة السبت بمباراتي مسافي «الوصيف» والذيد صاحب المركز قبل الأخير، فيما يلتقي التعاون والبطائح على ملعب الأول.