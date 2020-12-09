مدرب «ميت» على «الدكة»!

رضا سليم (دبي)

في مشهد مؤثر، شهدت مباراة الكرخ ونفط ميسان، في الجولة السابعة، من الدوري العراقي، لمسة إنسانية رائعة، عندما احتفظ الكرخ، بمدربه الراحل كريم سلمان، في قائمة الفريق الخاصة باللقاء، ووضع لاعبو وإداريو الفريق صورة مدربهم الراحل على المقعد المخصص له في ملعب المباراة.

في الوقت الذي ارتدى لاعبو الكرخ القمصان السوداء بدلاً من الصفراء وعليها صورة مدربهم الراحل كريم سلمان وعبارة «ستبقى في قلوبنا»، كما حملوا صورة المدرب عند دخولهم للملعب، وهم في حالة حزن شديد، قبل أن يخسر الفريق المباراة 1-2.

كانت إدارة النادي قد قررت الإبقاء على كريم سلمان مدرباً للفريق مدى الحياة بعد وفاته، لتحصل أسرته على جميع مستحقاته المالية في لمسة وفاء لأحد أبناء الكرة العراقية.

يذكر أن كريم سلمان من مواليد 1965، مدافع منتخب العراق السابق، ومدرب الكرخ توفي عن عمر يناهز 55 عاماً، في مستشفى دار السلام بالعاصمة بغداد، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا 2 ديسمبر الحالي، وسبق له اللعب في مركز الدفاع بصفوف «أسود الرافدين»، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية «سيؤول 1988»، كما دافع عن ألوان الطلبة أحد أبرز أندية العاصمة العراقية، وأشرف على تدريبه فيما بعد، في أكثر من موسم قبل أن يستقر مدرباً للكرخ منذ موسمين.

ويعد سلمان رابع لاعب عراقي دولي، يلقى حتفه بسبب «كوفيد- 19»، بعد وفاة أحمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي خلال العام الحالي.