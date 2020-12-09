يوفنتوس يلقن برشلونة درساً قاسياً

برشلونة (وكالات)

لقن يوفنتوس الإيطالي، مضيفه برشلونة الإسباني درساً قاسياً، ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي، بالتغلب عليه 3-صفر، في عقر داره مساء أمس الأول، في الجولة السادسة بالمجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهته المنتظرة، مع غريمه السابق الأرجنتيني ميسي، لينتزع «السيدة العجوز» صدارة المجموعة السابعة بفارق المواجهات المباشرة مع «البارسا»، ولكل منهما 15 نقطة.

وحرم رونالدو من المشاركة في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه على أرضه صفر-2، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه عوض الثلاثاء بتسجيله ثنائية من ركلتي جزاء، وأضاف الأميركي الشاب وستون ماكيني الهدف الآخر.

وتعقد وضع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يعاني الأمرين في مستهل مهمته الجديدة، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع ضمن الدوري المحلي، بعد تلقيه السبت على يد قادش «1-2» هزيمته الرابعة للموسم.

وبتسجيله ثنائية، فك رونالدو صياماً لخمس مباريات عن التسجيل ضد برشلونة في دوري الأبطال، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً ضد النادي «الكتالوني» في «كامب نو» ضمن جميع المسابقات، وهذه أول مباراة لـ«الدون» أمام برشلونة منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018.

وقال رونالد كومان مدرب برشلونة غاضباً: «جاءت الهزيمة بسبب طريقة لعبنا في أول 25 دقيقة».

وأضاف: «بدأنا بشكل سيئ، وظهرنا بشكل مفزع، ولن نلعب بشراسة، بدا وكأننا نخوض المباراة من أجل تجنب الهزيمة، مع محاولة المنافس السيطرة على المباراة، لم نكن جيدين، وتحسن مستوانا لكننا خسرنا المباراة في أول نصف ساعة».

قال أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة: إن الهزيمة ليست مسؤولية كومان، وأضاف: «من آخر يتحمل المسؤولية غير اللاعبين؟ نحن من نخوض المباراة ونلعب، كنا نفتقر لكل شيء، الرغبة والسلوك والاستعداد، سارت كل الأمور بشكل سيئ، وتركنا صورة سيئة لأنفسنا وللمشجعين».

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يكن يوماً غريماً له، وذلك بعد تسجيله ثنائية.

قال رونالدو بعد المباراة: «كانت لدي علاقة ودية معه دوماً، تشاركنا الجوائز لمدة 12 أو 13 عاماً، لم أعتبره غريماً، بل تصرفت معه دوماً بشكل جيد».

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث أحرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات.

وأضاف «نعرف أنه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الأمر، برشلونة يمر في فترة صعبة، لكن يبقى برشلونة».

وقال رونالدو: «نحن سعداء، كنا نعرف أن المهمة شبه مستحيلة، كانت معقدة، لكننا لعبنا جيداً، كان المفتاح في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة رأينا أن الأمور ممكنة».