«كوبي» يأمل تعافي إنييستا

طوكيو - (أ ف ب)

يأمل فيسيل كوبي الياباني، في مشاركة نجمه العالمي المخضرم الإسباني أندريس إنييستا، وإطالة حلمه في دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يواجه سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي اليوم، في ربع النهائي، وفي مباراة أخرى يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع بكين جوان الصيني.

وبعد إصابة إنييستا لاعب الوسط الموهوب «36 عاماً» في المباراة الأخيرة، كشف مدربه أتسوهيرو ميورا، أنه لا زال ينتظر تقرير الطاقم الطبي، قبل اتخاذ قرار مشاركته، وقال: نحدد هذا الأمر لاحقاً، نتباحث مع الجهاز الطبي ونتخذ القرار، في الوقت الراهن لا أستطيع تحديد ما إن كان سيشارك.