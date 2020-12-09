شاهد رياضة.. «صاروخ» ضد العنصرية!

عمرو عبيد (القاهرة)

جاء إيقاف مباراة الجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي، ومن ثم تأجيلها إلى اليوم التالي «أمس»، عقب قرار انسحاب الفريقين اعتراضاً على واقعة الإساءة العنصرية، التي صدرت عن الحكم الرابع ضد المدرب المساعد للفريق التركي، بيير ويبو الكاميروني، وما تبعه من ثورة أعضاء الفريق ضد الحكم، خاصة المهاجم ديبما با.

هذه المرة تضامن جميع لاعبي الفريقين ضد هذا التصرف، بعكس ما حدث عندما تعرض النجم الإيطالي، ماريو بالوتيللي، لواقعة شهيرة في الموسم الماضي، عندما واجه هتافات وصيحات عنصرية من قبل الجماهير، خلال مواجهة فريقه السابق، بريشيا، مع هيلاس فيرونا، في نوفمبر 2019، بالدوري الإيطالي، واستشاط «سوبر ماريو» غضباً، ليقذف الكرة بكل قوته نحو الجماهير، التي تمادت في إطلاق صافرات الاستهجان ضده، ليقرر الخروج من الملعب، وتوقفت المباراة في محاولة لإقناعه بالبقاء، وبالفعل رضخ بالوتيللي وأكمل المباراة، التي شهدت تسجيله هدفاً رائعاً قبل نهايتها بخمس دقائق، بتسديدة صاروخية بعيدة، بدت موجهة ضد العنصرية.



الغريب أن عقب تلك الواقعة بشهر واحد فقط، عنونت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» غلافها الصادر صبيحة مباراة الإنتر وروما بـ«الجمعة السوداء»، بجانب صورة تجمع اللاعبين، لوكاكو وسمولينج، وهو ما أثار جدلاً وغضباً واسعاً، ووقع بالوتيللي نفسه ضحية سابقة للصحافة الإيطالية، وكانت لاجازيتا ديللو سبورت هذه المرة، عندما نشرت صورة كاريكاتيرية مسيئة له عقب مواجهة المنتخبين، الإيطالي والإنجليزي في بطولة «يورو 2012»، وظهر بالوتيللي في الرسم الساخر على هيئة «الغوريلا» الأسطورية الشهيرة، «كينج كونج»، معتلياً ساعة «بج بن» اللندنية، وهو يتفادى الكرات المصوبة نحوه، وتعرضت الصحيفة، حينها إلى اتهامات عنيفة بالعنصرية، وهو ما نفته تماماً مؤكدة أن هذا لم يكن مقصوداً على الإطلاق، قبل أن تقدم اعتذاراً صريحاً عن تلك الرسوم.