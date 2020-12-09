انطلاق منافسات الثنايا لأبناء القبائل في مهرجان الظفرة غدا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) - تنطلق غدا منافسات أشواط الثنايا في مزاينة الإبل، ضمن مهرجان الظفرة، والتي تتضمن 3 أشواط للشرايا والتلاد، تشمل شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح، ويسمح فيه بالشركاء وشوط شرايا لأبناء القبائل وشوط تلاد لأبناء القبائل، وحددت له اللجنة المنظمة مجموعة من الجوائز المالية القيمة للفائزين في المراكز العشرة الأولى، يحصل خلالها الفائز بالمركز الأول على مبلغ 150 ألف درهم، والثاني 100 ألف درهم، والثالث 80 ألف درهم، والرابع 60 ألف درهم، والخامس 40 ألف درهم.

وقررت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة تأجيل شوط البيرق لفئة المجاهيم، وهو الشوط الأكبر والأبرز في منافسات مزاينة الإبل، والتي يحرص أشهر ملاك الإبل على المشاركة فيها، أملاً في حمل بيرق مهرجان الظفرة، وذلك إلى يوم 21 يناير القادم بدلاً من 31 ديسمبر الجاري، كما كان محدداً من قبل، وذلك في إطار إجراء بعض التعديلات الجديدة على مواعيد أشواط المسابقة، والتي تم تحديدها بعناية، ما يصب في مصلحة ملاك الإبل ويحقق الأهداف التي يسعى المهرجان إليها.

وأوضح محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل أن التعديلات الجديدة والخاصة بتحديث دليل مواعيد أشواط مزاينة الإبل، جاءت نظراً لحجم الإقبال وتشجيعاً لملاك الإبل، وتضمنت التعديلات تغير تواريخ مشاركة بعض الأشواط في منافسات المحليات.

وأوضح المهيري أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديل موعد منافسات شوط البيرق للمجاهيم إلى يوم 21 يناير القادم، بجانب إجراء عدد من التعديلات الأخرى، حيث سيتم إجراء منافسات شوط البيرق محليات يوم 17 ديسمبر الجاري، وتقديم شوط شرايا الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل إلى يوم الخميس 24 ديسمبر، وتنطلق منافسات يوم الجمعة 25 ديسمبر بشوط الظفرة 6 وشوط المهجنات الأصايل «ثنايا وحول».

وفي فئة المجاهيم، حددت اللجنة مواعيد مشاركات شوط اللقايا يوم الخميس 13 ديسمبر والإيذاع يوم الجمعة 1 يناير القادم وشوط الثنايا يوم الخميس 14 يناير وشوط الحول الجمعة 15 يناير، على أن تنطلق منافسات شوط مفاريد وحقايق ولقايا لأصحاب السمو الشيوخ وشوط إيذاع وثنايا وحول لأصحاب السمو الشيوخ يوم السبت 16 يناير

وحددت اللجنة منافسات شوط الجمل شرايا 15 لأبناء القبائل يوم الخميس 28 يناير وشوط الظفرة 6 يوم الجمعة 29 يناير.

وحرصت اللجنة المنظمة على توعية المشاركين بكافة التعديلات الجديدة، حيث قامت بنشر النسخة الجديدة من الدليل، متضمنة مواعيد دخول المطايا المشاركة بالأشواط ومواعيد التحكيم عبر حسابات «تراثنا» التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستغرام وسناب شات turathuna_ae وفيسبوك turathuna.ae».