«الشبح» يضرب المريخ!

الخرطوم (الاتحاد)

داهم شبح الإصابات 6 لاعبين من المريخ السوداني في لقاء أتوهو بطل الكونغو برازفيل، في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام إنييمبا النيجيري بالدور الأول يوم 23 ديسمبر الجاري. وفي اللقاء السابق، أجرى الفرنسي جوميز مدرب المريخ 4 تغييرات اضطرارية، ثلاثة منها بسبب الإصابات، إضافة إلى حالة إغماء تام للاعب عماد الصيني الذي غادر إلى الإمارات، لتلقي العلاج رفقة صلاح نمر وحمزة داوود.

وتم تأكيد رسمياً أن أحمد حامد التش تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأصبح موسمه منتهياً.

فيما يعاني أمير كمال قائد الفريق من إصابة في «السمانة»، بعد أن تماثل للشفاء من إصابة العضلة الأمامية، وكشفت التقارير أن إصابة محمد هاشم التكت، في عظمة الساق الأيسر، فيما يعاني حمزة داوود من الإصابة في غضروف الركبة، إضافة إلى «كدمة»، والحال نفسه ينطبق على الظهير الأيمن حسن كرنقو، وأوضح التقرير الطبي أن المدافع صلاح نمر الذي غاب عن المباراة يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.