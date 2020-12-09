«دورينا».. قمة الإثارة منذ 14 عاماً!

سلطان آل علي (دبي) - انحصرت المنافسة على لقب دوري الخليج العربي، خلال السنوات الماضية، وتحديداً انطلاق «عصر الاحتراف» بين فريقين أو ثلاثة على الأكثر، بل أحياناً على نادٍ واحد في قمة الترتيب، وبفارق شاسع عن البقية الذين تغيب أهدافهم وطموحاتهم، وتصبح مشاركتهم مجرد أداء، واستكمال لمجموعة مباريات، لابد عليهم خوضها لينتهي الموسم، وأدى ذلك إلى تدني مؤشرات المتعة والإثارة إلى مستوى منخفض، لا يجذب المشاهد المحايد أو المتابع العادي، إلا على استحياء!

وانطلق الدوري هذا الموسم بـ «نسخة استثنائية»، في ظل الظروف الصحية و«جائحة كورونا» التي جعلت من العالم، وكرة القدم على وجه التحديد، تواجه تحديات غير مسبوقة، وجميع الفرق المنافسة وغير المنافسة معرضة، لتقلب المستويات والهبوط والصعود، ويبدو أنها في «دورينا» فعلاً «نسخة استثنائية».

وبعد مرور 8 جولات على عجلة السباق نحو اللقب، نجد أن الفارق بين الشارقة المتصدر صاحب المركز الأول «20 نقطة»، وبين صاحب المركز الثامن اتحاد كلباء «13 نقطة»، لا يتجاوز 7 نقاط!، وهذا الأمر لم يحدث في «دورينا» منذ 14 سنة، وتحديداً في موسم 2006 -2007، والذي كان فيه الشعب متصدراً بـ17 نقطة، بعد 8 جولات، والوصل وصيفاً بـ16 نقطة، بينما كان الشباب ثامناً بـ10 نقاط!، وفي ذلك الموسم حقق الوصل لقب الدوري بـ47 نقطة، بعد منافسة مع الوحدة الذي جاء وصيفاً بـ43 نقطة، والجزيرة الثالث بـ41 نقطة.

وإذا ما تناولنا المواسم التي تليه، نجد أنّ أقل فارق بين المركز الأول والثامن، بعد 8 جولات هو 9 نقاط، وحدث ذلك مرتين في موسم 2012 -2013 و2014 - 2015، في حين أنه بقية المواسم جاءت جميعها بفارق 10 نقاط وأكثر!

وعلى صعيد اللقب، ومن أصل 13 فريقاً «مع استبعاد الموسم الماضي» تربعت على صدارة الترتيب، بعد 8 جولات في السنوات الماضية، هناك 8 فرق انتزعت لقب الدوري، و5 أندية لم تستطع القبض عليه، وهي أندية الشعب 2006-2007 لمصلحة الوصل، والجزيرة في 2009-2010 لمصلحة الوحدة، والذي أهداه بدوره موسم 2014 - 2015 للعين، ويضاف إلى ذلك تنازل الوصل عن الدرع مرتين موسمي 2016 -2017 و2017 - 2018 لمصلحة الجزيرة والعين، فيما كان أسوأ مركز لفريق تصدر الدوري، بعد 8 جولات من نصيب الشعب، والذي احتل الترتيب الخامس بنهاية موسم 2006 - 2007.

نقاط الأول والثامن

2006 -2007: الشعب «17» والشباب «10»: 7 نقاط

2007 -2008: الشباب «19» وحتا «9»:

10 نقاط

2008 -2009: الأهلي «21» والظفرة «9»: 12 نقطة

2009 -2010: الجزيرة «22» والظفرة «10»: 12 نقطة

2010 -2011: الجزيرة «20» والنصر «9»: 11 نقطة

2011 -2012: العين «20» وعجمان «9»:

11 نقطة

2012 - 2013: العين «19» والوصل «10»: 9 نقاط

2013 - 2014: الأهلي «22» والجزيرة «12»: 10 نقاط

2014 - 2015: الوحدة «18» والوصل «9»: 9 نقاط

2015 - 2016: الأهلي «22» والوحدة «10»: 12 نقطة

2016 - 2017: الوصل «21» والظفرة «10»: 11 نقطة

2017 - 2018: الوصل «20» ودبا الفجيرة «9»: 11 نقطة

2018 - 2019: الشارقة «20» والوصل «10»: 10 نقاط

2019 - 2020: الشارقة «20» والظفرة «10»: 10 نقاط

2020 - 2021: الشارقة «20» واتحاد كلباء

«13»: 7 نقاط