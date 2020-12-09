«الشبح» يضرب المريخ!

الخرطوم (الاتحاد)

داهم شبح الإصابات 6 لاعبين من المريخ السوداني في لقاء أتوهو بطل الكونغو برازفيل، في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام إنييمبا النيجيري بالدور الأول للبطولة يوم 23 ديسمبر الجاري.

وفي اللقاء السابق، أجرى الفرنسي جوميز مدرب المريخ 4 تغيرات اضطرارية، ثلاثة منها بسبب الإصابات، إضافة إلى حالة إغماء تام للاعب عماد الصيني أدت إلى توقف اللعب ودخول عربة الإسعاف، وغادر الصيني إلى الإمارات، لتلقي العلاج برفقة المدافعين صلاح نمر وحمزة داوود.

وتأكد رسمياً أن أحمد حامد التش الذي خرج في الشوط الأول محمولاً على نقالة، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأصبح موسمه منتهياً.

فيما يعاني أمير كمال قائد الفريق - استبدال بين الشوطين - من إصابة في عضلة «السمانة»، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة الأولى في العضلة الأمامية، وكشف التقارير أن إصابة محمد هاشم التكت الذي غادر في نهاية الشوط الأول، في عظمة الساق الأيسر، فيما يعاني حمزة داوود من الإصابة في غضروف الركبة، إضافة إلى «كدمة»، والحال نفسه ينطبق على الظهير الأيمن حسن كرنقو، وأوضح التقرير الطبي أن المدافع صلاح نمر الذي غاب عن المباراة يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

والمعروف أن إعداد المريخ بدأ من دون معد بدني، بعد إبعاد الألماني توماس، الأمر الذي جعل شبح الإصابات يداهم اللاعبين.