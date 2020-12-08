رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وصلاح في الصدارة

رضا سليم (دبي)

يتصدر الرباعي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «دبي جلوب سوكر»، التي ستقام يوم 27 ديسمبر الجاري.

وجاء اختيار المرشحين للقائمة النهائية من قبل الجمهور، وهي المرة الأولى من 10 سنوات التي يتم فيها اللجوء للتصويت الجماهيري، حيث قام أكثر من 8 ملايين مشجع من جميع أنحاء العالم بالتصويت للاعبين والأندية والمدربين والوكلاء المفضلين لديهم على المستوى العالمي، وحددوا القائمة النهائية لأسماء اللاعبين العالميين ضمن سبع فئات، سيتم الإعلان عن الفائز في الفئة الثامنة، وهي جائزة أفضل مسيرة لاعب في 2020، في يوم الحدث.

وتعود فعالية جوائز «دبي جلوب سوكر» في إصدار خاص هذا العام، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020، إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية.

وأكد مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، على تنظيم الحدث للسنة الـ 12 على التوالي، جنباً إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعبة والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، وسيواصل استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020.

ويدخل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001-2020 وجائزة أفضل لاعب لعام 2020، وإلى جانب رونالدو وميسي، يدخل نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح واللاعب السابق رونالدينيو في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونيخ إلى جانب رونالدو وميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2020، حيث حصد ليفاندوفسكي على عدد هائل من الأصوات في هذه الفئة، ويبرز كأحد أشهر اللاعبين هذا العام.

وعقب مواسم مثيرة وحاسمة من البطولات، تم اختيار نادي بايرن ميونيخ وريال مدريد ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في القرن 2001-2020، وأيضاً لجائزة أفضل نادي لعام 2020، كما تم اختيار نادي برشلونة من قبل الجمهور ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في القرن 2001-2020، إلى جانب النادي الأهلي المصري، فيما ترشح نادي ليفربول لجائزة أفضل نادي لعام 2020.