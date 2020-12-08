ياس تستقبل فرق «فورمولا-1»

تعج منطقة البادوك في حلبة مرسى ياس بالحركة والنشاط، مع بدء وصول معدات وأعضاء الفرق العشرة، استعداداً لاستضافة السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا-1، الذي يتابعه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وتقام فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي اعتباراً من بعد غد الجمعة.