«دبي الرياضي» يهدي مانشيني كتاب «قصتي»

دبي (الاتحاد)

أهدى مجلس دبي الرياضي كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، «قصتي»، باللغة الإنجليزية الذي يوثق بالكلمة والصورة مراحل تأسيس دولة الإمارات، ومراحل نمو وتطور إمارة دبي، ووصولها إلى مكانتها الحالية إلى روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، ومدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي للمدرب العالمي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام مع المدرب العالمي.

وقدم أمين عام المجلس شرحاً للضيف عن أهمية الرياضة والرعاية الكبيرة التي تلقاها في الدولة، وكذلك جهود المجلس لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، وخطط تشجيع الاستثمار وتوفر التسهيلات للراغبين في الاستثمار في مجال الرياضة.

وتقدم مانشيني بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على كرم الضيافة، وهنأ المجلس على العمل الرائع الذي يقوم به في الترويج لدبي كواحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم.