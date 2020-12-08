«الانضباط» ترفض شكوى ويلتون ضد تيجالي

دبي (الاتحاد)

قررت ‬لجنة ‬الانضباط ‬باتحاد ‬الكرة ‬في ‬اجتماعها أمس، ‬برئاسة ‬المستشار ‬سعيد ‬الحوطي، قبول الشكوى المقدمة من لاعب نادي الشارقة ويلتون سواريز ضد لاعب نادي النصر سبيستيان تيجالي شكلاً، ورفضها موضوعاً، مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

وقررت كذلك قبول الشكوى المقدمة من تيجالي ضد ويلتون سواريز شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم الاختصاص مع إلزام الشاكي برسوم شكواه.

واطلعت ‬لجنة ‬الانضباط ‬خلال ‬اجتماعها ‬على ‬تقرير ‬حكم ‬مباراة ‬العين ‬وعجمان ‬في ‬مسابقة ‬كأس ‬رئيس ‬الدولة، ‬وقررت ‬بإجماع ‬الآراء ‬توجيه ‬عقوبة ‬الإنذار ‬إلى سلطان ‬راشد ‬‬مدير فريق العين، وتغريمه ‬مبلغاً ‬وقدره ‬ألفا درهم، ‬وذلك ‬لدخوله ‬إلى ‬أرض ‬الملعب، ‬والاعتراض ‬على ‬حكم ‬المباراة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على ناديي النصر والوصل لمخالفتهما «بروتوكول» عمليات المباريات خلال دوري الخليج العربي، ووجهت عقوبة الإنذار، وفرضت الغرامة المالية ذاتها على نادي عجمان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات قبل وبعد مباراته مع الوصل في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.