جائزة زايد الكبرى للهجن تختتم اليوم

عبدالله عامر (الوثبة)

يسدل الستار اليوم على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2020، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وانطلق المهرجان الخميس الماضي وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، حيث خصصت اللجنة المنظمة 204 أشواط للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

ويختتم المهرجان بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط تشهد الصراع على 8 رموز هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الأول للحول المفتوح ويحصل الفائز به على سيف، إضافة إلى 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح ويحصل الفائز بالشوط على بندقية، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 2 مليون درهم، وفي الشوط الثالث للحول المحليات تتنافس المطايا المشاركة على السيف و2.5 مليون درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات على بندقية، إضافة إلى مليون ونصف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الخامس للحول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز به على سيف و2.5 مليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط السادس المخصص للزمول المحليات الإنتاج على بندقية، إضافة إلى مليون ونصف درهم، ويقام الشوط السابع لفئة الحول المهجنات الإنتاج حيث ينال المتوج بالمركز الأول على سيف ومليونين ونصف درهم، فيما خصص الشوط الأخير للزمول المهجنات الإنتاج، والصراع على بندقية الشوط، إضافة إلى مليون ونصف درهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية كبيرة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس، تتراوح بين مليون ونصف وحتى 50 ألف درهم.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 8 كلم، في الميدان الغربي بالوثبة، وذلك على مدار 20 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة المسائية.

وحصد شعار محمد مسلم بن حم ناموس أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «غزل» في شوط الحول المفتوح بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.48.6 دقيقة، بينما توجت «دينا» لمسلم حمد متعب العامري بلقب الشوط الثاني للحول المحليات بزمن قدره 12.49.2 دقيقة.

وأهدى «همام» شعار خالد حميد حارب المهيري ناموس الزمول المفتوح في الشوط الثالث بعد أن أحرز المركز الأولى مستغلاً توقيتاً زمنياً قدره 13.11.10، بينما تألق شعار محمد سلطان سعيد المالكي في الشوط الرابع للزمول المحليات عن طريق «المشهر»، الذي نجح في التفوق على كافة منافسيه، وأنهى الشوط في 13.4.4 دقيقة.