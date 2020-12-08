«الوثبة» تفرض سيطرتها على «الصباحية»

الوثبة (الاتحاد)

حلقت «الوثبة» لمكتوم سعيد بن منانة بن غدير الكتبي مع ناموس أول الأشواط الصباحية، لمنافسات الحول والزمول بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:45:05 دقيقة، وتفوقت «مهمة» لعلي عبيد بالرشيد الكتبي في الشوط الثاني محققة أفضل توقيت بزمن قدره 12:43:08 دقيقة، وأهدى «مشاغب» خليفة محمد سالم الدرعي ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت قدره 12:12:04 دقيقة، وطار «هملول» لسالم سعيد العامري بناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن قدره 12:59:02 دقيقة، وانتزعت «منصورة» لمبارك عبيد العامري ناموس الشوط الخامس بعد أن تفوقت على منافساتها بزمن قدره 12:58:07 دقيقة.

وحصدت «شوق» لسعيد حلوة الكتبي ناموس الشوط السادس للحول المهجنات بتوقيت قدره 12:52:02 دقيقة، وتصدر «مولع» لمحمد أحمد سهيل العامري، منافسات الشوط السابع للزمول المحليات وقطع المسافة في زمن قدره 12:56:08، وخطف «شاهين» لمحمد راشد أحمد المنصوري ناموس الشوط الثامن بتوقيت قدره 13:05:06 دقيقة، وتألقت «هملولة» لمحمد سعيد صالح المزروعي وحلقت بناموس الشوط التاسع بزمن قدره 12:52:00 دقيقة، وطارت «الحذرة» لخليفة بالرشيد السويدي بناموس آخر أشواط الصباحية بتوقيت قدره 12:53:00 دقيقة.