الوثبة (الاتحاد)
حلقت «الوثبة» لمكتوم سعيد بن منانة بن غدير الكتبي مع ناموس أول الأشواط الصباحية، لمنافسات الحول والزمول بعد أن كانت أول الواصلات إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:45:05 دقيقة، وتفوقت «مهمة» لعلي عبيد بالرشيد الكتبي في الشوط الثاني محققة أفضل توقيت بزمن قدره 12:43:08 دقيقة، وأهدى «مشاغب» خليفة محمد سالم الدرعي ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات بتوقيت قدره 12:12:04 دقيقة، وطار «هملول» لسالم سعيد العامري بناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن قدره 12:59:02 دقيقة، وانتزعت «منصورة» لمبارك عبيد العامري ناموس الشوط الخامس بعد أن تفوقت على منافساتها بزمن قدره 12:58:07 دقيقة.
وحصدت «شوق» لسعيد حلوة الكتبي ناموس الشوط السادس للحول المهجنات بتوقيت قدره 12:52:02 دقيقة، وتصدر «مولع» لمحمد أحمد سهيل العامري، منافسات الشوط السابع للزمول المحليات وقطع المسافة في زمن قدره 12:56:08، وخطف «شاهين» لمحمد راشد أحمد المنصوري ناموس الشوط الثامن بتوقيت قدره 13:05:06 دقيقة، وتألقت «هملولة» لمحمد سعيد صالح المزروعي وحلقت بناموس الشوط التاسع بزمن قدره 12:52:00 دقيقة، وطارت «الحذرة» لخليفة بالرشيد السويدي بناموس آخر أشواط الصباحية بتوقيت قدره 12:53:00 دقيقة.