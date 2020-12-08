حمدان بن محمد يشهد سباق اللقايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في افتتاح جولة جديدة للهجن بالمرموم، أقيمت على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

ونجح شعار العاصفة في الفوز بالأشواط الرئيسية الأربعة، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي وحسمت «الشاهينية» الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات في زمن وقدره 7:36:4 دقائق، فيما احتاجت «الشاهينية» الأخرى لزمن وقدره 7:41:9 دقائق للحصول على قمة المهجنات في الشوط الثاني.

وكان تحدي اللقايا الجعدان المحليات من نصيب هجن العاصفة بوساطة «شاهين»، الذي قاده غياث الهلالي للصدارة في زمن بلغ 7:34:1 دقائق، وكسب التحدي الرابع للقايا الجعدان المهجنات «شاهين» لهجن العاصفة، الذي قطع الرحلة في توقيت وقدره 7:43:0 دقائق.

واستكملت هجن أبناء القبائل صباح أمس تحدياتها في الأسبوع السابع، من خلال ستة عشر شوطاً في سن الحول والزمول، أقيمت على ميدان المرموم لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأهدت «فلك» مالكها سلطان عبدالله حميد الشرّ الخاطري ناموس الشوط الرئيسي للحول المحليات في زمن وقدره 12:59:2 دقائق، فيما تألقت «الظبي» بشعار محمد سلطان سعيد المالكي في ثاني الأشواط للحول المهجنات بتوقيت وقدره 13:04:8 دقائق.

وكسب «شهار» الشوط الثالث للزمول المحليات بشعار مالكه علي راشد سيف الشاوي الغفلي في زمن بلغ 13:15:1 دقائق، أما «الهلالي» المملوك لسهيل راشد الشاوي الغفلي فقد كان هو صاحب ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات، وذلك في توقيت وقدره 13:09:9 دقائق.