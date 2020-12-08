السماحي: لا مصلحة لنا في تأخير انتخابات السباحة

دبي (الاتحاد)

أصدر سلطان سيف السماحي رئيس اتحاد السباحة بياناً يوضح فيه أسباب تأخر إجراء انتخابات الدورة الجديدة 2020 - 2024، مشدداً إلى أنه لا مصلحة للإدارة الحالية في التأخير، وأن الاتحاد ينتظر اعتماد الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» للنظام الأساسي ولائحة الانتخابات حتى يتم إجراء الانتخابات.

وكشف أن التأجيل فرضه «فينا» بكتابه بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، والذي طلب فيه عدم البدء في إجراءات العملية الانتخابية حتى يتم الاعتماد النهائي للائحة النظام الأساسي المعدل لاتحاد الإمارات للسباحة، والذي أقرته الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي بتاريخ الخامس من سبتمبر الماضي و«الاتحاد المحلي» أصبح ملزماً بإنفاذ تعليمات الاتحاد الدولي بحكم أنه يحمل عضويته ويخضع لأنظمته وقوانينه النافذة على كل الاتحادات الوطنية للسباحة حول العالم، وطبقاً لقواعد ومواثيق اللجنة الأولمبية الدولية.

وعن المستجدات التي فرضت التأجيل قال السماحي: «لدحض ما يثار من أقاويل عارية تماماً عن الصحة يطلقها البعض في شأن انتخابات السباحة، سبق أن أعلنت وبشكل قاطع عن عدم رغبتي في خوض الانتخابات على منصب الرئيس مجدداً آملاً التوفيق للإدارة الجديدة التي ستتولى تسيير أمور الاتحاد في الفترة القادمة، فنحن جميعاً في خدمة وطننا المعطاء، الذي مهما فعلنا فلن نوفيه ما له من حق علينا».

أضاف: أود التأكيد على أن المصلحة العامة لرياضة الإمارات كانت منطلق عملنا في كل ما قمنا ونقوم به للمساهمة في مسيرة تطورها ونمائها، وأن ما استدعى إصدارنا هذا البيان هو وضع حد للأقاويل التي يردها البعض، بما لدينا من ملابسات وظروف تؤكد أن التأجيل خارج عن إرادة الاتحاد ما استدعى توضيح الحقائق برمتها لإيقاف أي تأويلات قد تؤثر على مسيرة الاتحاد في الوقت الحالي، الذي يمثل مرحلة انتقالية حتى نسلم المسؤولية إلى الإدارة التي ستختارها الجمعية العمومية لتولي المسؤولية، مع التأكيد على أن الإدارة الحالية بذلت قصارى جهودها التي أثمرت استقراراً إدارياً، ويكفي أننا سنسلم الاتحاد للإدارة القادمة مستقراً بسجل حافل من الإنجازات، التي حققها سباحو وسباحات الإمارات في مشاركاتهم الخليجية والعربية والقارية وسجلات الاتحاد الرسمية موجودة ترصد وتؤكد ما تحقق بالنتائج والأرقام لتدلل على التطور الفني».

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات للسباحة: «منذ تولينا مسؤولية رئاسة الاتحاد اعتمدنا الشفافية نهجا للعمل وبالشفافية ذاتها نؤكد حقيقة الموقف، بخصوص إجراء الانتخابات للدورة القادمة، فالاتحاد بانتظار اعتماد الاتحاد الدولي للسباحة للنظام الأساسي المعدل والمتضمن لائحة الانتخابات،ومن ثم سيتم وعلى الفور مباشرة إجراءات العملية الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة من الجمعية العمومية، على أن يتم تحديد البرنامج الزمني الجديد من قبل لجنة الانتخابات، التي ستتولى مع لجنة الطعون إدارة العملية الانتخابية برمتها».