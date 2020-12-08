بيزويدهاوت وروزنر يتقدمان في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)



اكتمل عقد اللاعبين المتأهلين إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تنطلق غداً على ملاعب عقارات جميرا للجولف، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتتواصل منافساتها حتى الأحد المقبل على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة حصرية لأفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي.

واكتمل عقد المتأهلين بعد المنافسة المشتعلة في الأسبوع قبل الأخير من موسم الجولة الأوروبية 2020، الذي شهد إقامة بطولات في دبي وجنوب أفريقيا، وحجز الفرنسي أنطوان روزنر مكانه في الحدث الختامي بعد فوزه بلقب بطولة «الجولف في دبي»، بينما فاز الجنوب أفريقي كريستيان بيزويدنهوت على أرضه متوجاً بلقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة لينتقل إلى المراكز الخمسة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي».

وفاز بيزويدنهاوت للأسبوع الثاني على التوالي في وطنه ليحصد لقبه الثاني هذا الموسم، وفي وإذا نجح في تحقيق ثلاثية من الانتصارات في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، فهناك فرصة للفوز بالسباق إلى دبي، اعتماداً على كيفية أولئك الذين أمامه في الترتيب في عقارات جميرا للجولف، فيما جاء جيمي دونالدسون في المركز الثاني في بطولة جنوب أفريقيا ليحصد 222 نقطة ويؤمن عودته إلى ملعب الأرض لأول مرة منذ خمس سنوات، مع أفضل 61 لاعباً في الترتيب المؤهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وينضم الجنوب أفريقي دين بورميستر إلى الويلزي إلى الحدث المقبل في دبي، بعد أن احتل المركز الرابع في بطولة جنوب أفريقيا وحصل على 100 نقطة ليصعد 15 مركزاً دفعة واحدة إلى المركز 49.

وفي دبي، أضاء روزنر ملعب النار في عقارات جميرا للجولف بعد أداء ممتاز لقبه الأول في الجولة الأوروبية متقدماً بفارق ضريتين عن مواطنه الفرنسي مايك لورينزو فيرا والثنائي الإنجليزي آندي سوليفان ومات والاس والإيطالي فرانشيسكو لابورتا.

كان روزنر يحوم في المركز 55 في ترتيب «السباق إلى دبي» قبل الأسبوع، لكنه حصل بشكل قاطع على مكانه لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، من خلال جمع 335 نقطة للفوز ليصعد إلى المركز 24 في الترتيب، وجمع اللاعبون الأربعة في المركز الثاني 132.75 نقطة لجهودهم، تقدم سوليفان بثلاثة مراكز إلى المركز 11 في الترتيب، بينما دفع والاس نفسه إلى المركز 34.