90 خيلاً في سباق «بر دبي» بمضمار جبل علي

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي يوم بعد غد الجمعة حفل سباقه الرابع لهذا الموسم، وأطلق عليه «سباق بر دبي»، ويتألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة ما عدا الافتتاح الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في الحفل 90 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 498 ألف درهم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقدته إدارة المضمار أمس، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ورضا سجواني من بنك دبي التجاري، ومحمد البستكي من بنك الإمارات دبي الوطني، وعبد الحليم برقاوي من شركة اسكانا، ومحمد حماد من شركة الساحل للمقاولات، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباقات الخيل.

وتقدم المهندس شريف الحلواني في بداية المؤتمر، بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتميز والدائم لسباقات الخيل بمضمار جبل علي، كما تقدم بالشكر أيضاً لجميع رعاة السباقات يوم الجمعة، وأوضح الحلواني في كلمته الدور الكبير لهيئة الإمارات لسباق الخيل وتواجدها الدائم ودعمها الفني للسباقات. وتقدم بالشكر إلى وسائل الإعلام بشقيها المرئي والمقروء لإسهامها بفعالية في نشر فنايت رياضة الفروسية، وتعريف الجماهير الغفيرة بأساسياتها وتقنياتها.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الراعية عن سعادتهم بالتواجد بسباق «بر دبي»، مؤكدين استمرار رعايتهم بالمضمار الأصفر، كما تقدموا بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار، لإتاحته الفرصة لهم ليكونا جزءاً من هذا الحدث.

وكشف ياسر مبروك عن تفاصيل سباق «بر دبي»، أن السباق يتألف سبعة أشواط تتضمن شوط للخيول العربية على لقب جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية، وقال إن عدد الخيول التي سجلت للمشاركة في السباق بلغ 119 خيلاً تم تأكيد مشاركة 90 منها، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 498 ألف درهم.