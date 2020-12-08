إغلاق التسجيل في «أريلة الشراعي» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل لسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً غداً، وذلك بعد أن تم الإعلان عن تنظيم السباق وفتح التسجيل فيه في بداية الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يقام السباق السبت المقبل لمسافة 22 ميلاً بحرياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة، لاسيما وأنه السباق الأول لفئة 60 قدماً بعد العودة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وخصص النادي جوائز مالية قيمة للفائزين، وكذلك المشاركين في المنافسات، تصل إلى ثلاثة ملايين درهم وثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وذلك لتحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي البحري الكبير.