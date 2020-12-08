150 مشاركاً في تحدي خورفكان الجبلي

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، يطلق مجلس الشارقة الرياضي الجمعة تحدي خورفكان الجبلي بنسخته الثانية في مسار برج الرابي لمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة ما يقارب 150 رياضياً، ‬وتقسم المشاركين ‬إلى ‬أربع ‬فئات، ‬وهي ‬المجموع ‬العام ‬للإماراتيين ‬من ‬الرجال ‬والسيدات ‬والمجموع ‬العام ‬للفئة ‬المفتوحة ‬للرجال ‬والسيدات، ‬ليتم اختيار ‬الفائزين ‬في ‬المراكز ‬الثلاث ‬الأولى، ‬والتتويج ‬بميداليات تحمل ‬مجسم ‬برج ‬الرابي ‬التاريخي ‬مع ‬خلفية ‬جبال ‬خورفكان.

وأشار ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس إلى أن السباق ياتي هذا العام في اليوم العالمي للجبال، مما يعزز أهداف مجلس الشارقة الرياضي للتفاعل مع هذا اليوم والتوعية حيال أهمية الجبال والطبيعة في الحياة، بالإضافة لإثراء السياحة الرياضية عبر التنظيم في مدينة خورفكان الرائعة بمناظرها الطبيعية الجميلة.

