«ركبة عموري» تستعيد قوتها في برشلونة

مصطفى الديب (أبوظبي)

خضع عمر عبد الرحمن، نجم الجزيرة والمنتخب الوطني، لعملية تنظيف للركبة بمدينة برشلونة الإسبانية، تحت إشراف طبيب متخصص، من أجل تجهيز النجم الإماراتي الكبير للعودة أكثر قوة.

ويخضع اللاعب حالياً لفترة تأهيل قبل العودة إلى أبوظبي في الفترة المقبلة، لاستكمال العلاج والاندماج في تدريبات الكرة، قبل الانضمام للتدريبات الجماعية، ولم يتم تحديد مدة زمنية محددة لعودة اللاعب.

على جانب آخر، يستمر غياب النيجيري إيمواه إيزيكيل لاعب الجزيرة عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي كانت قد لحقت به خلال مباراة الفجيرة بدوري الخليج العربي، وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية يحتاج لعلاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعود لاعبو الجزيرة للتدريبات مساء اليوم، عقب الراحة التي حصلوا عليها لمدة يوم واحد، بناء على قرار الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق، ويستعد «فخر أبوظبي» لمباراة الوحدة بعد غدٍ على ملعب محمد بن زايد بقلب العاصمة.

ويحاول الجهاز الفني تعويض الغيابات، فضلاً عن إخراج اللاعبين من حالة الحزن التي سيطرت عليهم، عقب الخسارة من الظفرة ووداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد مباراة غريبة أهدر فيها الفريق فرصاً كثيرة بشكل لم يحدث من قبل، أهمها ضربة الجزاء التي أهدرها خلفان مبارك، إضافة إلى العديد من الأهداف المحققة التي لم يتمكن الفريق من تسجليها رغم سهولتها.

ويعقد الهولندي مارسيل كايزر مؤتمراً صحفياً في الخامسة والثالث من مساء اليوم، للحديث عن استعدادات الفريق لديربي العاصمة أمام الوحدة والغيابات، وكذلك وضع الجزيرة والتركيز في الدوري عقب وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة.