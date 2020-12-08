عيسى هلال للاعبي الشارقة: النتائج أهم من الأداء

علي معالي (الشارقة)

أكد عيسى هلال رئيس مجلس «الشارقة الرياضي»، على أنه يهتم بنتائج فريق الشارقة لكرة القدم في الوقت الراهن بعيداً عن الأداء الممتع، والذي تنظر إليه الجماهير.

وأكد عيسى هلال خلال اجتماعه بلاعبي الفريق عقب العودة للتدريبات بعد الانتهاء من مباراة خورفكان في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والاستعداد لمباراة الوصل يوم غدٍ في الدوري في الجولة التاسعة، على أهمية مواصلة «الملك» لتحقيق الانتصارات والحفاظ على القمة.

قال عيسى للاعبين: «ثقتنا فيكم كبيرة في السير قدماً نحو الألقاب وتحقيقها من خلال ما تقدمونه في الوقت الراهن من نتائج إيجابية، وإن الثقة متوفرة بنسبة 100% في أفراد الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري وجميع اللاعبين، وإن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز في كل الجوانب داخل وخارج الملعب».

وأضاف: «نتابع كل صغيرة وكبيرة بالفريق، وندرك مدى الجهد الكبير الذي يبذله الجهازان الفني والإداري واللاعبين، في كل الجبهات التي يحارب فيها كروياً، وأن هذا الاجتماع هو بمناسبة انتهاء منتصف الدور الأول تقريباً، وهي فرصة مناسبة للشد من أزر اللاعبين في مثل هذا التوقيت المهم، ورفعاً للمعنويات قبل مباراة مهمة ضد فريق الوصل في بطولة الدوري».

وقال عيسى هلال: «أنا شخصياً أنظر في الوقت الراهن إلى نتائج الفريق الإيجابية في البطولات التي يشارك فيها على المستوى المحلي، سواء بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس، أو بالحفاظ على قمة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين، ولا يهمني كثيراً الأداء الذي تنظر إليه الجماهير، وما حققه الشارقة مثلاً من تعادل مع شباب الأهلي أمر جيد كونه مع فريق منافس قوي، ويمتلك عناصر مهمة للغاية، وما يقدمه الفريق حالياً أمر مميز للغاية».

من جانبه تحدث الساحر البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة، نيابة عن زملائه اللاعبين، قائلاً: «ندرك جميعاً، نحن اللاعبين، أهمية المرحلة، والوعد للمسؤولين وجماهير الفريق أن نواصل النتائج الإيجابية، وأن نحافظ على لقب بطولة الدوري والمنافسة في نفس الوقت على كافة البطولات المحلية، وأن جميع عناصر الفريق لديها نفس الحماس والرغبة في المحافظة الدائمة على القمة والسير قدماً نحو ما نريده من نتائج تخدم مصلحة النادي وتسعد جماهيرنا في النهاية».

وحضر الاجتماع في أرض الملعب عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، ويؤدي الملك تدريبه الأخير مساء اليوم، استعداداً لموقعة الغد المهمة في مسيرة «الملك» للحفاظ على القمة.